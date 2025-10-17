Icon Menü
Leserbild des Monats kürt Makroaufnahme aus Zusmarshausen

Landkreis Augsburg

Das ist das Leserbild des Monats September

Max Trometer aus Zusmarshausen fotografierte passend zum Altweibersommer eine Kreuzspinne im Gegenlicht.
Von Maximilian Czysz
    Passend zum Altweibersommer hat Max Trometer aus Zusmarshausen diese Kreuzspinne fotografiert. Im Gegenlicht schimmern die Fäden im Netz wie die grauen Haare älterer Frauen - so wird tatsächlich der Name Altweibersommer abgeleitet.
    Passend zum Altweibersommer hat Max Trometer aus Zusmarshausen diese Kreuzspinne fotografiert. Im Gegenlicht schimmern die Fäden im Netz wie die grauen Haare älterer Frauen - so wird tatsächlich der Name Altweibersommer abgeleitet. Foto: Max Trometer

    Passend zum Altweibersommer hat Max Trometer aus Zusmarshausen eine Kreuzspinne fotografiert. Im Gegenlicht schimmern die Fäden im Netz wie die grauen Haare älterer Frauen - so erklärt sich übrigens auch der Name Altweibersommer. Trometers Makroaufnahme hat die kleine Redaktionsjury überzeugt. Wer am laufenden Wettbewerb teilnehmen will: Gesucht werden aktuelle Aufnahmen, die die Facetten des Augsburger Lands zeigen. Eingereicht werden können per E-Mail an redaktion@schwabmuechner-allgemeine.de und landbote.redaktion@augsburger-allgemeine.de maximal drei Aufnahmen.

