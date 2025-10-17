Das ist das Leserbild des Monats September

Passend zum Altweibersommer hat Max Trometer aus Zusmarshausen eine Kreuzspinne fotografiert. Im Gegenlicht schimmern die Fäden im Netz wie die grauen Haare älterer Frauen - so erklärt sich übrigens auch der Name Altweibersommer. Trometers Makroaufnahme hat die kleine Redaktionsjury überzeugt. Wer am laufenden Wettbewerb teilnehmen will: Gesucht werden aktuelle Aufnahmen, die die Facetten des Augsburger Lands zeigen. Eingereicht werden können per E-Mail an redaktion@schwabmuechner-allgemeine.de und landbote.redaktion@augsburger-allgemeine.de maximal drei Aufnahmen.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altweibersommer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leserbild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis