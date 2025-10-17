Das ist das Leserbild des Monats September

Passend zum Altweibersommer hat Max Trometer aus Zusmarshausen eine Kreuzspinne fotografiert. Im Gegenlicht schimmern die Fäden im Netz wie die grauen Haare älterer Frauen - so erklärt sich übrigens auch der Name Altweibersommer. Trometers Makroaufnahme hat die kleine Redaktionsjury überzeugt. Wer am laufenden Wettbewerb teilnehmen will: Gesucht werden aktuelle Aufnahmen, die die Facetten des Augsburger Lands zeigen. Eingereicht werden können per E-Mail an redaktion@schwabmuechner-allgemeine.de und landbote.redaktion@augsburger-allgemeine.de maximal drei Aufnahmen.
Landkreis Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden