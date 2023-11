Schulbus: Ein liebenswertes Erlebnis

zum Artikel "Schulbus-Ära ist nach 50 Jahren Zu Ende" vom 7. November:

Auch mich verbindet mit der Firma Stuhler ein sehr liebenswertes Erlebnis. 1972 besuchte ich die 4. Klasse in Mickhausen. Eines Morgens, als der Schulbus schon losgefahren war, bemerkte ich mit Entsetzen, dass ich meine Turnsachen zu Hause vergessen hatte. Wir hatten einen sehr strengen Lehrer. Der Busfahrer bemerkte dies und fragte, wo ich denn wohne. Er hielt doch tatsächlich extra am Straßenrand an und so konnte ich schnell nach Hause laufen und meine Turnsachen holen. Leider weiß ich den Namen des Busfahrers nicht mehr. Dieses liebenswerte und freundliche Handeln hat mich sehr beeindruckt.