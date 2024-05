Eurofighter sorgen für den "Sound" der Freiheit

Bündnisverteidigung 190 Kilometer vor der russischen Grenze: Pressestabsoffizier Max-Joseph Kronenbitter berichtet von seinem Einsatz an der Nato-Ostflanke in Lettland.

"Die über unsere Köpfe donnernden Eurofighter sind für uns Letten keine Lärmbelästigung, sondern der Sound der Freiheit. Wir sind sehr froh, dass die deutsche Luftwaffe im Auftrag der Nato hier in Lettland ist und ein starkes Zeichen Richtung Russland sendet.“ Diesen Satz von Colonel Viesturs Masulis höre ich so oder so ähnlich immer dann, wenn ich Journalisten zu einem Pressetermin mit dem Chef der lettischen Luftwaffe begleite. Lärm von Kampfjets hört man in dem mittleren der drei baltischen Staaten tatsächlich erst seit wenigen Wochen. Denn die komplette lettische Luftwaffe besteht aus sechs Hubschraubern und drei uralten Propellerflugzeugen. Viel zu wenig, um die 280 Kilometer lange Grenze zu Russland (und 170 Kilometer lange zu Belarus) auch nur annähernd zu schützen.

Neuburger Alarmrotte steigt im Notfall auf

Die Hauptaufgabe des aus 200 Frauen und Männer bestehenden Kontingents – zum größten Teil aus dem Taktischen Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg – besteht jedoch weniger in der eigentlichen Grenzsicherung. „Wir stellen mit zwei bewaffneten Kampfflugzeugen die sogenannte Alarmrotte und steigen immer dann auf, wenn sich russische Militärflugzeuge im internationalen Luftraum nicht an die auch im zivilen Luftverkehr geltenden Regularien halten“, sagt der deutsche Kontingentführer, Oberstleutnant Swen Jacob. Dazu gehöre, vorher einen Flugplan aufgegeben zu haben, das Transponder-Signal zur Erkennbarkeit im Luftraum einzuschalten und vor allem auf Funksprüche zu reagieren.

Zehn derartige Alarmierungen gab es seit Anfang März, dem Zeitpunkt als die Neuburger die Verstärkung Air Policing im Baltikum übernommen hatten. Die scharfen Einsätze betrafen immer den Luftkorridor über der Ostsee zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und St. Petersburg. Aus verständlichen Gründen dürfen russische Flugzeuge nämlich nicht die Abkürzung über die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland nehmen.

Von der Donau an die Düna

Dieser Auftrag ist weder für Deutschland noch für die zahlreichen anderen Nato-Staaten mit starker Luftwaffe neu. Seit genau 20 Jahren – genau so lange, wie Lettland Mitglied in der Nato ist – stellen sie abwechselnd die „Luftpolizei“. Neu ist hingegen die Tatsache, dass die Flugzeuge aus Lettland, genauer gesagt von der Luftwaffenbasis Lielvārde aus starten, einer Kleinstadt an der Düna, die gut 60 Kilometer weiter nordwestlich bei Riga in den Rigaer Meerbusen mündet. „Eigentlich wären wir wie in vergangenen Jahren wieder im estnischen Ämari, südwestlich von Tallinn, aber die dortige Start- und Landebahn wird in diesem Jahr saniert und ist für uns nicht nutzbar“, erklärt Swen Jacob. So ergibt sich für die Neuburger Piloten ein neuer Platz und ein neues Trainingsgebiet. Denn zusätzlich zu ihrem Bereitschaftsstatus im Falle einer Alarmierung steigen zweimal täglich je zwei Jets zu einer Trainingsmission auf. Dabei werden Luftkämpfe mit anderen Nationen oder Luftbetankungen – auch in der Nacht – trainiert. Nicht zuletzt müssen die Piloten regelmäßige Ausbildungsabschnitte wiederholen, um einsatzbereit zu sein. „Von der russischen Grenze halten wir uns dabei fern, schließlich wollen wir nicht provozieren“, erklärt ein Pilot. Seinen Namen kann er aus Sicherheitsgründen nicht nennen.

Großer Medienrummel

Meine Hauptaufgabe ist hingegen, dafür zu sorgen, dass die Präsenz der Luftwaffe im Baltikum nicht nur akustisch, sondern auch in den Medien wahrgenommen wird. „Show of Force“, also „Demonstration der Stärke“ – am Himmel und in der Zeitung oder im Internet lautet das gängige Motto der Nato. Für Presseoffiziere ein bisweilen heikler Spagat zu der andererseits auch notwendigen Wahrung militärischer Geheimnisse. Denn die aktuelle Gefährdung der Truppe – und das erzählen beschwichtigend alle ihren mitunter besorgten Angehörigen daheim – ist derzeit weniger ein kriegerischer Angriff Russlands, als vielmehr die Sorge vor Spionage und Sabotage.

Zu den dienstlichen Höhepunkten zählt sicher die (Mit-)Organisation des Medientages, zu dem kürzlich knapp 30 vorwiegend lettische Journalisten auf den Fliegerhorst kamen, um unter anderem zwei Eurofighter-Starts mit Nachbrenner zu sehen. Einen derartigen Medienauflauf hatten selbst die lettischen Pressekameradinnen noch nicht erlebt. Sehr befriedigend sind aber auch die vielen, zustimmenden Kommentare, die wir immer wieder unter den „X“ (Twitter)-Fotos mit den abgefangenen russischen Flugzeugen lesen. Sicher auch eine Folge aus der Erkenntnis, dass Frieden und Freiheit ein fragiles Gut geworden sind.

Sonntags gibt’s Kultur

Trotz oder gerade wegen der asketischen Unterbringung in temporär in der Kaserne aufgestellten zwei-Mann/Frau-Wohncontainern haben die meisten Kontingentangehörigen den Sonntag häufig zur freien Verfügung und nutzen ihn zumeist für Ausflüge in die lettische Hauptstadt Riga. Trotz 40-jähriger, russischer Okkupation kann Riga viele historische Häuser, schöne Cafés und schmucke Kirchen vorweisen. Stadtführungen zum politischen Hintergrund und geschichtlichen Einordnung gehören für die Soldaten aber auch zum Programm. Der mitgereiste Fliegerarzt hat sogar zwei kunstgeschichtliche Exkursionen zu Burgen und Schlösser der ehemaligen Deutschordensregion geführt. Apropos Sonntag: Ein evangelischer Militärpfarrer reiste nach Lettland, um in einem zum „Raum der Stille“ umfunktionierten, ehemaligen Trocknungszelt für durchnässte Kleidung Gottesdienste mit den Soldaten zu feiern.