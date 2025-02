Die letzte Chance, auf dem Schwabmünchner Eislaufplatz in diesem Winter einige Runden zu drehen, gibt es an diesem Wochenende. Der Platz kann bis einschließlich Sonntag, 16. Februar, genutzt werden. Öffnungszeiten sind am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr. (AZ)

