Schwäbische Meisterschaften in Straßberg

In Straßberg finden die Schwäbischen Meisterschaften im Cross- und Waldlauf statt.

Der Start in die Freiluftsaison kommt für die hiesigen Leichtathleten sehr früh. Am 25. Februar finden in Straßberg die Schwäbischen Cross- und Waldlaufmeisterschaften statt. Der Bayerische Leichtathletikverband übertrug wie schon 2005, 2018 und 2019 der Laufgemeinschaft Wehringen die Austragung dieser Meisterschaften.

Vor fünf Jahren zog diese Meisterschaft rund 180 Athleten aus ganz Schwaben an. Die Veranstaltung findet in Straßberg unweit des Sportheimes statt. Dort hat die Laufgemeinschaft Wehringen eine circa 1,5 Kilometer lange Strecke ausgesteckt. Die Läufer und Läuferinnen müssen auf befestigtem Wanderweg und auf Waldwegen rennen. Es werden auch Kinder ab sechs Jahren und Senioren und Senioinnen erwartet. Die Kleinsten laufen nur 400 Meter. Weitere Infos finden sich unter www.lg-wehringen.de. (AZ)