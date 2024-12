Seit vielen Jahren ist der Discounter Lidl eine feste Größe in der Bobinger Einkaufslandschaft. Doch die bisherige Filiale war nicht mehr zeitgemäß. So entschloss sich der Konzern, im Gewerbepark, direkt am Minikreisel, eine neue Filiale zu bauen.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lidl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis