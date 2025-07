Voller Herzblut, Ideen und Hilfe!

Im festlichen Rahmen des Singold Boutique Hotel & Restaurants feierten die Mitglieder des der Lions-Clubs das 55. Gründungsjubiläum. Die neue Präsidentin Andrea Mayr begrüßte zahlreiche Ehrengäste, darunter Vertreter befreundeter Lions-Clubs sowie die Bürgermeister von Schwabmünchen, Lorenz Müller, und Buchloe, Robert Pöschl.

400.000 Euro für gemeinnützige Zwecke

„55 Jahre Engagement, Zusammenhalt, Verantwortung und gelebte Menschlichkeit“ – so beschrieb Präsidentin Mayr die Geschichte des Clubs. Seit seiner Gründung hat der Lions-Club zahlreiche soziale Projekte ins Leben gerufen, Schulen unterstützt, Bedürftigen geholfen und kulturelle Impulse gesetzt. Besonders stolz ist der Club auf den Bücherbazar in Buchloe und das Adventskalender-Projekt, die in den vergangenen 20 Jahren Einnahmen von rund 400.000 Euro für gemeinnützige Zwecke erzielten.

Das Fest war nicht nur ein Rückblick auf fünf Jahrzehnte ehrenamtlichen Einsatzes, sondern auch ein Aufruf, die Werte des Clubs weiterzuleben. „In einer komplexer und oft ungerechter gewordenen Welt braucht es Orte wie unseren Club, an denen Verantwortungsbewusstsein und Nächstenliebe gelebt werden“, sagte Mayr. Ein Höhepunkt des Abends war die Ankündigung, dass die Spenden des Abends zugunsten des Kinderhospizes Brückenhaus in Stadtbergen gesammelt werden. Die großzügige Unterstützung der Gäste soll dieses wichtige Projekt fördern.

Großer Dank an Gründungsmitglied Willhelm Heinzler-Rödl

Dank ging zudem an alle Lions-Mitglieder, ihre Familien und Unterstützer, die den Club über Jahrzehnte geprägt haben, besonders an das Gründungsmitglied Willhelm Heinzler-Rödl für seine 55-jährige Treue zum Club, für seine interessante Vereinschronik mit klugem „Lions-Brevier“, sowie an Constanze Pfaff für die Blumendekoration und Gerhard Birkle für die Komposition eines Lions-Geburstags-Songs. Der Lions-Club blickt voller Zuversicht in die Zukunft und bleibt seinem Motto treu: „Wir dienen in Freundschaft.“

