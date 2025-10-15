Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
  • Service
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe spendet an den Bunten Kreis

Schwabmünchen

Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe spendet 5555 Euro für das Kinderhospiz in Stadtbergen

Anlässlich seines 55-jährigen Bestehens sammelt der Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe für die vom Bunten Kreis Augsburg geplante Einrichtung.
    • |
    • |
    • |
    Zur Scheckübergabe haben sich Petra Biermann-Stapff, Carolina Trautner, Andrea Mayr, Gerhard Birkle und Uwe Hofmeister vom Lions-Club sowie Markus Pfeffinger und Ulrike Altinsoy-Braune vom Bunten Kreis getroffen.
    Zur Scheckübergabe haben sich Petra Biermann-Stapff, Carolina Trautner, Andrea Mayr, Gerhard Birkle und Uwe Hofmeister vom Lions-Club sowie Markus Pfeffinger und Ulrike Altinsoy-Braune vom Bunten Kreis getroffen. Foto: Bunter Kreis

    In festlichem Rahmen hat der Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe sein 55-jähriges Bestehen gefeiert und dabei Geld für das vom Bunten Kreis Augsburg geplante teilstationäre Hospiz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre gesammelt. Das sogenannte Brückenhaus soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum Therapiezentrum Ziegelhof in Stadtbergen entstehen. Nun wurde der Spendenscheck über 5555 Euro übergeben.

    Engagement und Menschlichkeit

    Die Jubiläumsfeier des Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe stand ganz im Zeichen von Engagement und Menschlichkeit. Seit seiner Gründung hat der Lions Club zahlreiche soziale Projekte ins Leben gerufen, Schulen unterstützt, Bedürftigen geholfen und kulturelle Impulse gesetzt. Mit dem Bücherbasar in Buchloe und dem Adventskalender-Projekt erzielte der Lions Club in den vergangenen 20 Jahren ungefähr 400.000 Euro für gemeinnützige Zwecke. (Andrea Schneider)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden