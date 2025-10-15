Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe spendet 5555 Euro für das Kinderhospiz in Stadtbergen

In festlichem Rahmen hat der Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe sein 55-jähriges Bestehen gefeiert und dabei Geld für das vom Bunten Kreis Augsburg geplante teilstationäre Hospiz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre gesammelt. Das sogenannte Brückenhaus soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum Therapiezentrum Ziegelhof in Stadtbergen entstehen. Nun wurde der Spendenscheck über 5555 Euro übergeben.

Engagement und Menschlichkeit

Die Jubiläumsfeier des Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe stand ganz im Zeichen von Engagement und Menschlichkeit. Seit seiner Gründung hat der Lions Club zahlreiche soziale Projekte ins Leben gerufen, Schulen unterstützt, Bedürftigen geholfen und kulturelle Impulse gesetzt. Mit dem Bücherbasar in Buchloe und dem Adventskalender-Projekt erzielte der Lions Club in den vergangenen 20 Jahren ungefähr 400.000 Euro für gemeinnützige Zwecke. (Andrea Schneider)

