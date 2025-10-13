Die Irin Lisa Canny spielt mit ihrer Band in Langerringen

Zweimal begeisterte die Irin Lisa Canny mit ihrer Band ihr Schwabmünchner Publikum bereits. Jetzt kommen sie zum dritten Mal nach Langerringen. Wird es das letzte Mal sein, weil sie in Zukunft nach Höherem strebt? Mal hören, was die Sängerin bei ihrem Auftritt am Samstag im Gemeindezentrum dazu sagen wird.

Sie spielt gekonnt auf der Harfe

Sie bietet eine ureigene Mischung aus Irish Folk, Soul und Pop und sorgt damit weltweit für unvergessliche Abende. Was Lisa Canny mit dem Nationalinstrument Irlands, der Harfe, zu spielen vermag, versetzt selbst Experten in Staunen. Denn sie bietet damit nicht, wie normalerweise, traditionelle Musik und getragene Klänge, sondern eröffnet dem Instrument ganz neue Möglichkeiten. Egal, ob es sich um eine hip-hoppige Eigenkomposition oder um einen gecoverten Ed Sheeran Song handelt, Canny bietet absolute musikalische Perfektion. Unglaublich, dass sich in diese Musik auch noch ein Banjo ideal einzufügen vermag.

Sie studierte in der Kaderschmiede

Lisa Canny ist im Nordwesten Irlands aufgewachsen. Natürlich war ihr erster musikalischer Berührungspunkt die traditionelle Musik des Landes. Später hat sie an der „Irish World Academy of Music and Dance“ in Limerick studiert, einer Art „Kaderschmiede“ für junge Musiker. Aber die Irin hat sich musikalisch ständig entwickelt, hat anderen Stilrichtungen Raum gegeben und so ein Gesamtkunstwerk geschaffen.

Warum die Gefahr besteht, dass Lisa Canny in Zukunft nicht mehr so „kleine Konzerte auf dem Land“ geben wird? Ganz einfach. Die Irin, die bisher schon öfter Ed Sheeran-Songs gecovert hat, wird im kommenden Jahr eben mit diesem Musiker auf Nordamerika-Tournee gehen und danach so berühmt sein, dass sich die Veranstalter um sie reißen werden, noch mehr als bisher. Aber Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid wird sie am Samstag sicherlich fragen, ob es auch ein viertes Konzert geben wird.

Karten für den Auftritt von Lisa Canny und Band am Samstag, 18. Oktober, ab 20 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen gibt es in der Buchhandlung Schmid und im Internet.