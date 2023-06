Neue Halle: Ein Meilenstein für den Verein

50 Jahre nach dem Bau er ersten Flughalle hat nun der Luftsportverein Schwabmünchen seine zweite Halle in Betrieb genommen. Damit haben sich die Flieger einen lange gehegten Wunsch erfüllt.

Manche Träume wirken, wenn sie fertig sind, recht unspektakulär. So wie die neue "Flughalle" des Luftsportvereins Schwabmünchen. Und das, obwohl sie für den Verein von großer Bedeutung ist. Florian Boehlke, der Vorsitzende der Flieger, spricht gar von einem "Meilenstein". Denn seit langem war klar, dem Verein geht der überdachte und somit geschützte Platz für seine Flugzeuge aus. Sieben Segler und zwei motorisierte Flieger hat der Verein in Besitz, dazu kommen noch viele Flieger der Mitglieder. 800 Quadratmeter ist die Halle groß und bietet Platz 20 Flugzeug-Anhänger und sechs Flugzeuge. Und den brauchen die Schwabmünchner Flieger auch. "Mit den Vereinsfliegern und denen der Mitglieder ist die Halle voll", so Boehlke.

Auch an den Naturschutz wurde gedacht

Den Traum einer zweiten Halle hatten die Luftsportler schon lange. Mit einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde die Idee dann endgültig auf den Weg gebracht. Dort fanden die Pläne breite Zustimmung. Auch wenn die Flieger beim Bau der Halle bodenständig geblieben sind und auch "Schnickschnack" verzichtet haben, steht am Ende eine Bausumme von 400.000 Euro. Was möglich war, leisteten der Verein selbst, "aber gerade beim Hochbau ging es ohne Fachfirmen nicht" weiß Boehlke. Auch der Naturschutz spielte beim Bau eine wichtige Rolle. Auf "einige hundert Meter" schätzt Boehlke die notwendigen Ausgleichsflächen. Auch viele Bäume sind dabei gepflanzt worden.

Viel Lob vom Bürgermeister

Unterstützung bekam der Luftsportverein auch von der Stadt Schwabmünchen. Und das nicht nur, weil Bürgermeister Lorenz Müller zugab, das sein eigentlicher Traumberuf Pilot gewesen war. Für Müller zählen vor allem zwei Dinge: "Der Verein macht eine tolle Nachwuchsarbeit und is sozial engagiert." Dies bestätigen derzeit 15 Jugendliche im Verein und auch die seit vielen Jahren aktive Mitarbeit im Schwabmünchner Ferienprogramm. Nicht zu vergessen ist der "Flugtag für Menschen mit Behinderung", der schon mehr als 30 Mal vom LSV durchgeführt wird. Am 2. Juli wird es wieder soweit sein. Daher stellt Müller fest: "Wir sind stolz auf diesen Verein."