Luise Kinseher setzt in Schwabmünchen die Segel

Die Kulturschmiede Stauden holte einmal mehr einen Superstar der bayerischen Kabarettszene auf die heimische Bühne: Luise Kinseher. Zwei Stunden Spitzenkabarett, nach denen das Publikum begeistert applaudierte und nicht mehr aufhören wollte. Luise Kinseher hat in Schwabmünchen sprichwörtlich nicht nur die Wände gestrichen, sondern mit einem hintergründigen Programm die Segel gesetzt.

Von der ersten Minute an zog Kinseher ihr Publikum mit „Wände streichen - Segel setzten“ in den Bann – in drei Rollen und mit voller Wucht. Den Anfang machte Frau Frese, die nach dem Ableben ihres greisen Gatten Heinz nun mit einem elitären Gehstock und Trenchcoat die Weltmeere auf der untergehenden „Aida“ erkundet. Doch ihr Heinz ist nicht ganz verschwunden – als reinkarnierte Möwe begleitet er sie weiterhin, was dem Publikum erste herzliche Lacher bescherte.

Wenn der Riss im Fußboden zur Weltkrise wird

Dann betrat Kinseher die Bühne als sie selbst – und zeigte, warum sie die Grand Dame des bayerischen Kabaretts ist. Ob nun ein harmloser Riss im Fußboden, der sich zum Biotop für Libellen und Pilze entwickelt, oder eine Immobilienfirma namens „Hai“, mit der sie sich um ebendiesen Riss per Anwalt streitet – Kinseher macht aus allem eine gesellschaftskritische Metapher. Der Riss zieht sich nämlich nicht nur durch ihre Wohnung, sondern durch die ganze Welt. So blieben natürlich auch die üblichen Verdächtigen aus Politik und Gesellschaft nicht verschont. CSU-Größen, vor allem ihr ganz persönlicher Liebling Markus Söder, bekamen genauso ihre Seitenhiebe ab wie die immer neuen Herausforderungen unserer modernen Welt.

„Muh“ ist die Antwort auf das buddhistische „Om“

Besonders revolutionär war Kinsehers Vorschlag, den bayerischen Löwen im Wappen durch eine friedliche, wiederkäuende Kuh zu ersetzen. Denn Wiederkäuen ist eine friedlich gelebte Demokratie – man bewegt die Lippen, aber verstört nicht mit Inhalten. Der Löwe dagegen frisst, brüllt, schläft - und da zieht Kinseher wieder unnachahmlich eine Parallele zur bayerischen Politik. „Muh“ sei die Antwort auf das buddhistische „Om“. So ließ sie auch gleich den ganzen Saal muhen – was doch unglaublich beruhigt. Die Digitalisierung und Vernetzung über der Erde vergleicht Kinseher anschaulich mit der Vernetzung der Pilze und Pflanzen unter der Erde und resümiert nachdenklich: „Hier gibt es keinen Hass und Neid. Hier gilt, einer ist nichts, alle sind alles. Warum kapieren die Menschen das nicht?“

Icon Vergrößern Zwei die sich richtig gut verstehen: Karl Scheid bedankte sich herzlich und witzig bei seiner Cousine Luise Kinseher für einen starken Auftritt in Schwabmünchen. Foto: Marcus Angele Icon Schließen Schließen Zwei die sich richtig gut verstehen: Karl Scheid bedankte sich herzlich und witzig bei seiner Cousine Luise Kinseher für einen starken Auftritt in Schwabmünchen. Foto: Marcus Angele

Doch Kinseher wäre nicht Kinseher, wenn sie nicht noch eine Schippe drauflegen würde: Von Kita-Kids, die ihren Eltern Handytipps geben, über Altenpflege, Umweltpolitik und Bildungskatastrophen, bis hin zu einer düsteren Zukunftsvision, in der Saugroboter nicht nur den Haushalt übernehmen, sondern auch gleich neue Generationen züchten – Kinsehers kabarettistischer Rundumschlag ließ kein Thema aus. Und dann war da noch die gute Mary from Bavaria. Im Wagner-Walküren-Look betrat sie die Bühne, schmetterte live die Arie der Königin der Nacht aus Mozarts „Zauberflöte“ und zeigte damit, dass bayerischer Humor und Hochkultur sich keineswegs ausschließen.

Zum krönenden Abschluss kehrte Kinseher wieder zu Frau Frese zurück – und ließ das Publikum noch einmal durch die Wellen menschlicher und gesellschaftspolitischer Höhen und Tiefen segeln. Abschließend wurde sie musikalisch noch von ihrem Tourbegleiter Simon Ernst unterstützt, mit dem sie - ebenfalls live - Elton Johns „Don’t let the sun go down on me“ stimmlich richtig stark performte.

Zum Dank für einen sowohl heiteren wie nachdenklichen Abend überreichte Kulturschmiede-Vorsitzender Karl Scheid seiner Cousine Luise einen Kasten regionales Bier, was nochmals spontan zu einer witzigen kleinen Comedy-Einlage von beiden wurde.