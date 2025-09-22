Kart-Fahrer des MAC Königsbrunn glänzen bei der Bayerischen Meisterschaft

Grandiose Ergebnisse erreicht haben die Piloten des MAC Königsbrunn bei der Bayerischen Meisterschaft im Kart-Slalom. Vor idyllischer Bergkulisse in Sonthofen holten Moritz Schilcher und Ben Schrepfer den Titel in ihrer Klasse. Lina Schilcher verpasste das Podium ganz knapp und wurde in ihrer Klasse Vierte. Alle drei Motorsportler qualifizierten sich für den Bayern-Kader, der Mitte Oktover in Thüringen an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen wird.

Bereits die Teilnahme an diesen bayerischen Titelkämpfen ist als Erfolg zu werten. Der Bayerische Motorsport-Verband nominiert aus den einzelnen Bezirken nur die jeweils besten fünf Fahrer der jeweiligen Jugend-Altersklassen (K1 bis K5).

Vier Wertungsläufe sind zu absolvieren

Der Parcours in Sonthofen wurde vom ersten zum zweiten Tag der Meisterschaften umgebaut, sodass sich die Fahrer zweimal auf neue Verhältnisse einstellen mussten. Jeweils zwei Wertungsläufe galt es zu absolvieren. Für die Gesamtwertung wurden die gefahrenen Zeiten inklusive der Strafsekunden (zwei pro gefallener Pylone) addiert.

Icon vergrößern Ein Szene aus einem Wertungslauf der Klasse 4. Foto: Tobias Schrepfer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Szene aus einem Wertungslauf der Klasse 4. Foto: Tobias Schrepfer

Die jungen Fahrer des MAC Königsbrunn zeigten an beiden Tagen Nervenstärke, Kampfgeist und Entschlossenheit. Lina Schilcher belegte unter 36 Piloten als beste weibliche Starterin Rang vier in der Klasse 1. Moritz Schilcher unter 33 Startenden in der Klasse 2 und Ben Schrepfer unter 31 in der Klasse 4 dominierten in ihren Konkurrenzen, sie kamen jeweils ohne Strafsekunden durch. (Tobias Schrepfer)

