Er ist der Märchenmaler aus dem Luitpoldpark

Hänsel und Gretel, Rotkäppchen und die Bremer Stadtmusikanten: Diese Werke verschönern seit Jahrzehnten den Luitpoldpark Schwabmünchen. Franz Gschwendtner hat die lebensgroßen Märchenbilder an den Gebäuden in der Parkanlage gemalt. Der 81-Jährige ist als Künstler immer noch gefragt. Er bemalt Schützenscheiben, streicht Hausnummern an Fassaden und bringt sich bei den Schnitz- und Krippenfreunden in Großaitingen ein. Im kommenden Frühjahr soll er mit einem weiteren Kunstwerk den Luitpoldpark bereichern.

In Großaitingen, seinem heutigen Wohnort, ist Franz Gschwendtner eine Koryphäe. Nachbarn und Bekannte melden sich bei dem Rentner und fragen, ob er ihnen die Hausnummer an das Gebäude streicht. Schützenvereine aus dem gesamten Landkreis lassen ihre Wunschmotive von ihm auf Schützenscheiben illustrieren. Auch Faschingswagen hat der Künstler schon bemalt.

Schützenscheiben und Hauswände: Franz Gschwendtner malt

Ein Besuch bei dem Künstler zu Hause: In der Werkstatt stehen auf einem Tisch kleine Töpfe mit Pinseln in allen Formen und Größen, der Boden ist mit unzähligen Farbklecksen besprenkelt. Der Anblick erinnert an die Werkstatt von Pumuckls Meister Eder. Hier fließen Schweiß und unzählige Stunden in neue Kunstwerke und Ideen. In einer Ecke zwitschern kleine Singvögel in einer Voliere. Aus einem Radio erklingt bayerische Blasmusik. Fotos dürfen hier nicht aufgenommen werden, „zu unordentlich“, findet Gschwendtner. Aber Kunst ohne eine gewisse Unordnung, geht das überhaupt?

Schützenscheiben auf Bestellung: Gschwendtner malt die Holzscheiben mit den Wunschmotiven der Vereine. Foto: Anna Faber

An der Hauswand im hinteren Teil des Grundstücks hängen Gschwendtners liebste Werke. Hunde auf Schützenscheiben, verzierte Vogelhäuschen und scherzhafte Sprüche auf Holzplatten zeigen die Vielseitigkeit des Großaitingers. Die Wand gegenüber ziert ein Leuchtturm, eine Erinnerung an frühere Urlaube in Nordfriesland. Als Gschwendtner wegen eines Unfalls einen Sommer nicht an die Nordsee reisen konnte, holte er den Sehnsuchtsort kurzerhand zu sich nach Hause.

Nach mehreren Urlauben an der Nordsee malte Gschwendtner den Leuchtturm von Westerhever an seine Wand neben der Garage. Foto: Anna Faber

Märchenbilder verschönern den Luitpoldpark seit mehr als vierzig Jahren

Gschwendtner kann sich an keine Zeit erinnern, in der er nicht den Pinsel geschwungen hat. „Ich habe schon als Bub gemalt, das kam so aus mir raus“, berichtet der gebürtige Langerringer. Er mochte die Beschäftigung, „weil sie mir leicht von der Hand ging“. Eigentlich wollte Gschwendtner nach der Schule eine Töpferlehre machen, bekam aber keinen Platz. So machte er eine Ausbildung zum Maler in Göggingen. „Da habe ich in einer Kaserne gelernt, einen geraden Strich über eine Fassade zu ziehen. Das kann ja heutzutage kaum noch jemand“, sagt Gschwendtner.

Hänsel und Gretel am Hexenhaus war Gschwendtners erstes Bild im Luitpoldpark. Foto: Maximilian Czysz

Das erste Bild für den Park in Schwabmünchen malte der Künstler 1982. Der Auftrag kam von einem Veteranenfreund, der Forstwirt im Park war, sagt der Maler. „Der hat zu mir gesagt: Du malst uns das Hexenhaus.“ Die Idee lag nahe, Hänsel und Gretel auf die Holzwand der Hütte zu malen. Er habe eigentlich keine Wahl gehabt, erinnert sich der Rentner und schmunzelt.

Künstker malt im kommenden Jahr wieder ein Bild für den Luitpoltpark

An das Vereinsheim in der Grünanlage musste dann auch ein Bild hin, Rotkäppchen sollte es werden. Als Vorlage für die Motive diente dem 81-Jährigen ein altes Märchenbuch. „In den neueren Büchern sind mir die Bilder zu modern, die alten liegen mir eher“, sagt er. Gschwendtner muss die Werke alle paar Jahre erneuern, da sie im Park der Witterung und der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Die Rotkäppchenbilder zieren das Vereinsheim im Luitpoldpark. Foto: Anna Faber

Seit 2004 ist der Maler in Rente. „Seitdem war mir noch keinen Tag langweilig“, sagt er. Er bastle jeden Tag an irgendetwas herum, und zu streichen gebe es auch immer etwas. Besonders gerne malt er tierische Motive. So hat er die Hunde seiner Tochter und seines Kumpels dargestellt oder einen Dackel aus der Zeitung illustriert. Eigentlich sei das Malen nicht schwierig, sagt er, „man muss nur ein bisschen Farbe hinschmieren“.

Gschwendtner gibt seine Malerfahrung an Kinder weiter

Einmal in der Woche findet bei ihm der Rentnerstammtisch der Schnitz- und Krippenfreunde Großaitingen statt. Jeden Donnerstagabend trifft sich der Verein in der Werkstatt unter der Turnhalle und feilt an neuen Kunstwerken. Für die kunstvoll errichteten Krippen malt der Künstler die Berglandschaften im Hintergrund.

Neben Bildern beschäftigt sich der Maler auch mit Holzfiguren und Sprüchen. Foto: Anna Faber

Mit dem Verein veranstaltet Gschwendtner jeden Sommer ein Ferienprogramm für Schüler. Heuer haben sie mit den Kindern ein Insektenhotel gebaut. Sein Wissen an jüngere Generationen weitergeben, das macht der Rentner gerne. „Vor kurzem kam ein Mädchen bei ihm vorbei, dem habe ich gezeigt, wie man einen Tannenbaum malt“, erzählt er.

Im Frühjahr des kommenden Jahres malt der Künstler ein neues Kunstwerk für den Luitpoldpark in Schwabmünchen. An der Tür am Vereinsheim sei noch Platz, deshalb wurde er gefragt, ob er noch ein Bild beitragen könne. Ob es wieder ein Märchenmotiv wird, weiß Gschwendtner noch nicht.