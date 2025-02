Besondere Abendstimmung wird zum Bild des Monats gekürt

Geheimnisvoll wirkt das Bild von Monika Appelt, das sie Mitte Januar am Stausee in Bobingen aufgenommen hat. Ihr Beitrag zum laufenden Leserbilder-Wettbewerb hat die Redaktionsjury überzeugt. Wer am Wettbewerb teilnehmen will: Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Gesucht werden aktuelle Fotos aus der Region, die die Schönheiten des Augsburger Lands festhalten. Bei der Wahl der Motive hat jeder Fotograf freie Hand: Möglich sind Landschaft-, Natur- und Tieraufnahmen genauso wie Schnappschüsse. Auch Bilder von Menschen, die freilich mit einer Veröffentlichung einverstanden sein müssen, sind möglich. Wer mitmachen will, schickt seine Bilder an redaktion@schwabemuenchner-allgemeine.de oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stausee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis