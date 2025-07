Malik Harris auf der Königsmeile: Vom Times Square nach Königsbrunn

Sie kommen aus Landsberg und kennen Königsbrunn. Was verbinden Sie mit der Stadt?

HARRIS: Ich muss zuerst an Fußball denken. Ich habe früher in Kaufering Fußball gespielt und wollte Profi werden. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich in Königsbrunn mal bei einem Probetraining für den FC Augsburg war. Für mich war das eine riesige Ehre. Auch wenn es am Ende nicht geklappt hat, weil ich mich auf die Musik konzentriert habe.

Denise Kelm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Malik Harris Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis