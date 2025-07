Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Nachdem er Alkohol getrunken hatte, war ein 59-jähriger Mann am Samstagabend noch mit einem E-Roller in Schwabmünchen unterwegs. Die Polizei kontrollierte ihn gegen 21.30 Uhr in der Ulrichstraße. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Das bestätigte sich anschließend bei einem Alkoholtest. Bei dem 59-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige mit Bußgeld wegen der Ordnungswidrigkeit und ein Fahrverbot. (AZ)

