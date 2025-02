Mann in Bobingen erstochen – Haftbefehl gegen den Bruder

In Bobingen ist ein 25-Jähriger festgenommen worden. Der Vorwurf: Totschlag. Am vergangenen Samstag kam es zu einem Tötungsdelikt in einem Einfamilienhaus, wie die Polizei mitteilt. Ein 37-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Einsatzkräfte nahmen den 25-jährigen Bruder des Mannes vor Ort fest.

Gegen 8.30 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und seinem 37-jährigen Bruder. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff der 25-Jährige den 37-Jährigen im weiteren Verlauf mit einem Messer an und verletzte ihn dabei schwer. Die Polizei wurde alarmiert und nahm den 25-jährigen Mann noch vor Ort fest. Einsatzkräfte stellten das Messer als eine mögliche Tatwaffe sicher. Der 37-jährige Mann verstarb noch vor Ort aufgrund seiner Verletzungen.

Haftbefehl gegen Bruder nach Tötungsdelikt in Bobingen erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 25-Jährige am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlag und setzte diesen in Vollzug. Der 25-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen. (AZ)