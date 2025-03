Hausfriedensbruch: Mann hält sich unerlaubt in Scheune auf

Ein möglicherweise Obdachloser hat längere Zeit in einer Scheune im Schwabmünchner Stadtteil Mittelstetten verbracht. Ein Zeuge bemerkte ihn laut Polizei am Dienstag gegen 9.30 Uhr. Das Gebäude befindet sich in der Guggenberger Straße. Offensichtlich hielt sich der Mann schon länger widerrechtlich in einer in der Scheune befindlichen Räumlichkeit auf, die zu Schulungszwecken benutzt wird. Als die Polizei nachsah, hatte der Mann sich bereits entfernt. An der Scheune entstand nur geringer Sachschaden und es wurde nichts entwendet. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise auf die möglicherweise obdachlose Person unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)

