Mann will auf der Polizei Freund anzeigen - und bekommt Blut abgenommen

Diesen Besuch bei der Polizei in Schwabmünchen hat ein 42-Jähriger sich anders vorgestellt. Am Donnerstagabend erschien der Mann dort, um Anzeige zu erstatten. Grund war laut Polizei ein Streit mit einem Freund und eine Sachbeschädigung im Verlaufe dieses Streits.

Während der Anzeigenaufnahme merkten die Beamten aber, dass der Mann nach Alkohol roch. Da der Anzeigeerstatter mit dem Fahrrad auf die Inspektion gekommen war, wurde ihm ein freiwilliger Alkoholtest angeboten. Diesen verweigerte der Fahrradfahrer laut Polizei. Das Verhalten des Mannes wurde zunehmend aggressiver. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und ließ ihn nicht weiterfahren. Neben der Anzeige, bei der der Mann Geschädigter ist, wird gegen ihn im Rahmen einer Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Hier hat er den Beschuldigtenstatus. (mjk)