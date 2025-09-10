Icon Menü
Manuel Kopp und Rocco Silipo gründen in Fischach „MR. Maler“ – so läuft der Start als Unternehmer

Fischach

Sie machen sich als Maler in Fischach selbstständig: „Wieso haben wir nicht früher gegründet?“

Zwei ambitionierte Maler wagen in Fischach den Schritt in die Selbstständigkeit. Manuel Kopp und Rocco Silipo geben Einblicke in die Anfangszeit als Unternehmer.
Von Marco Keitel
    • |
    • |
    • |
    Haben im Juli ihren Malerbetrieb in Fischach gegründet: Manuel Kopp (links) und Rocco Silipo. Mit auf dem Bild: Eines von zwei Fahrzeugen und ein Airless-Farbspritzgerät.
    Haben im Juli ihren Malerbetrieb in Fischach gegründet: Manuel Kopp (links) und Rocco Silipo. Mit auf dem Bild: Eines von zwei Fahrzeugen und ein Airless-Farbspritzgerät. Foto: Marco Keitel

    Wer an Start-up denkt, an Unternehmensgründung, denkt an Garage und Keller. In ersterer wurden Microsoft und Google gegründet. Im Keller seiner Großmutter verkaufte der Gründer des Sportartikelherstellers Under Armour in den Anfangstagen seine Ware. Einen Keller als Büro und eine Garage als Lager haben Manuel Kopp und Rocco Silipo. In Fischach haben die beiden im Juli den Malerbetrieb „MR. Maler“ gegründet. Haben sie es bereut?

