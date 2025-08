Zwei besondere Meistertitel für Läufer vom SV Untermeitingen

Marcus Tarnowski, aktiver Leichtathlet und Übungsleiter beim SV Untermeitingen, betreut seit vielen Jahren zusätzlich die Leichtathleten der Lebenshilfe Ostallgäu, mit denen er regelmäßig auch an Meisterschaften der „Special Olympics“ teilnimmt.

Jährlich finden Landesspiele statt

„Special Olympics“ ist die weltweit größte Bewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung. Gründerin ist die Amerikanerin Eunice Kennedy Shriver, die den Einsatz für mehr Rechte und Akzeptanz für Menschen mit geistiger Behinderung zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hat. 2023 wurden die „Special Olympic World Games“ zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen (in Berlin), und in jedem Bundesland finden jährlich Landesspiele statt. Heuer wurden die „Special Olympics Bayern“ in Erlangen durchgeführt.

Als Schlussläufer Staffel zum Sieg geführt

Marcus Tarnowski nahm mit seinem Team an den Leichtathletikwettkämpfen teil, und zwar als aktiver Läufer in den „Unified Staffeln“ 4x100 und 4x400 Meter. „Unified“ bedeutet, dass jeweils zwei Behinderte und zwei Nichtbehinderte im Team antreten. Schon in den Vorläufen zeichnete sich ab, dass Marcus mit seinem Team vorne dabei sein wird. In der 4x100m-Staffel ging Marcus als Dritter ins Rennen und erreichte mit seinem Team Platz eins vor LLC Marathon Regensburg und der Lebenshilfe Erlangen. In der 4x400m-Staffel führte Marcus als Schlussläufer sein Team zu einem souveränen Sieg vor LLC Marathon Regensburg und dem zweiten Team der Lebenshilfe Kaufbeuren. Damit konnte Marcus Tarnowski zwei Bayerische Titel mit nach Hause nehmen.

