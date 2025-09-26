Auf dem Festplatz gibt es Markttaler geschenkt

Seit einigen Jahren gibt es die Schwabmünchner Markttaler. Die von den Schaustellern zur Verfügung gestellten Marken im Wert von fünf Euro können bei den Fahrgeschäften, Imbissständen, Lou- und Schießbuden im Bereich des Festplatzes sowie in Bierzelt eingelöst werden. Schon vor Beginn des Michaelimarkts haben die Schausteller der Schwabmünchner Allgemeinen 110 Markttaler für eine Verlosung bereitgestellt.

So einfach gibts die Taler

Nun haben die Standbetreiber des Festplatzes noch einmal nachgelegt. Daher gibt es am Samstag auf dem Festplatz Markttaler geschenkt. Simone Ey und Christian Kruppe sind ab 13 Uhr auf dem Festplatz unterwegs. Erkennbar sind die beiden ganz leicht an den Strohhüten mit Schwabmünchner-Allgemeine-Aufdruck.

Bildergalerie ab Montag online

Wer die beiden anspricht und ein „Selfie“ mit ihnen macht, welches dann online veröffentlicht wird, bekommt im Gegenzug einige Taler. Ausgegeben werden diese, solange der Vorrat reicht. Eine Bildergalerie mit den Gewinnern wird am Montag im Internet veröffentlicht.

