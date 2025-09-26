Icon Menü
Markttaler-Geschenke am Festplatz: Gewinne beim Selfie mit der Redaktion!

Schwabmünchen

Auf dem Festplatz gibt es Markttaler geschenkt

Gemeinsam mit den Schaustellern verschenkt die Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen die Wertmünzen für die Betriebe auf dem Festplatz und das Bierzelt. Dafür ist ein kleiner Einsatz notwendig
Von Christian Kruppe
    • |
    • |
    • |
    Christian Kruppe und Simone Ey aus der Redaktion verschenken am Samstag auf dem Schwabmünchner Festplatz Markttaler.
    Christian Kruppe und Simone Ey aus der Redaktion verschenken am Samstag auf dem Schwabmünchner Festplatz Markttaler. Foto: Amelie Boldt

    Seit einigen Jahren gibt es die Schwabmünchner Markttaler. Die von den Schaustellern zur Verfügung gestellten Marken im Wert von fünf Euro können bei den Fahrgeschäften, Imbissständen, Lou- und Schießbuden im Bereich des Festplatzes sowie in Bierzelt eingelöst werden. Schon vor Beginn des Michaelimarkts haben die Schausteller der Schwabmünchner Allgemeinen 110 Markttaler für eine Verlosung bereitgestellt.

    So einfach gibts die Taler

    Nun haben die Standbetreiber des Festplatzes noch einmal nachgelegt. Daher gibt es am Samstag auf dem Festplatz Markttaler geschenkt. Simone Ey und Christian Kruppe sind ab 13 Uhr auf dem Festplatz unterwegs. Erkennbar sind die beiden ganz leicht an den Strohhüten mit Schwabmünchner-Allgemeine-Aufdruck.

    Bildergalerie ab Montag online

    Wer die beiden anspricht und ein „Selfie“ mit ihnen macht, welches dann online veröffentlicht wird, bekommt im Gegenzug einige Taler. Ausgegeben werden diese, solange der Vorrat reicht. Eine Bildergalerie mit den Gewinnern wird am Montag im Internet veröffentlicht.

