Warum ein Bild von Arnold Schwarzenegger in seinem Fitness-Studio hängt

Der Bunte Kreis und seine Projekte zugunsten von schwer kranken Kindern und ihren Familien lagen Markus Pfeffinger schon jahrelang am Herzen. 2023 gab der Bobinger Bankkaufmann seine Karriere bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee auf und wurde Geschäftsführer von Bunter Kreis – Nachsorge gGmbH. Heute hat der Bunte Kreis rund 200 Mitarbeiter in Augsburg, Memmingen und Kempten. Aktuell werden jährlich weit über 2000 Familien in der Region Schwaben unterstützt.

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

MARKUS PFEFFINGER: Durchhaltevermögen und Leidenschaft für die Aufgabe – das treibt mich an und ist auch Grundlage für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Bunten Kreises in der Versorgung von chronisch und schwerstkranken Kindern und ihren Familien im Landkreis und in ganz Schwaben.

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

PFEFFINGER: Ich bin gebürtiger Bobinger. Im Bobinger Stadtpark - insbesondere bei der Kneippanlage - findet man mich meist sehr früh am Samstag- und Sonntagmorgen.

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

PFEFFINGER: Da fällt mir keiner ein.

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

PFEFFINGER: Kloster Oberschönenfeld – Spielplatz, Ausstellungen und der Biergarten sind immer ein lohnendes Ziel.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

PFEFFINGER: Die Fusion der Sparkasse Schwabmünchen und Kreissparkasse Augsburg im Jahr 1998. Ich war damals in Schwabmünchen beschäftigt und habe im Zuge dessen meinen neuen Arbeitsplatz in Augsburg gefunden.

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

PFEFFINGER: Ausprobieren – es könnte ja klappen.

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

PFEFFINGER: Leider nein.

Haben Sie ein Vorbild?

PFEFFINGER: Ich bin von der Vita von Arnold Schwarzenegger beeindruckt. Ein Bild von ihm hängt in meinem kleinen Home-Fitness-Studio – und sorgt für permanentes schlechtes Gewissen.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum

PFEFFINGER: Alles hat seine Zeit – was war, war gut – was kommt auch.

Vor was haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

PFEFFINGER: Vor Stillstand. Ich versuche konstant an Lösungen zu arbeiten und positiv zu denken.

Zusatzfrage: Welche Frage wurde vergessen?

Keine Antwort.