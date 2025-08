Mauer in Schwabmünchen beschmiert

Farbe auf eine Mauer gesprüht hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte in Schwabmünchen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die lila Farbe am Sonntag gegen 10 Uhr an der Mauer in der Gartenstraße auf Höhe des Rathauses festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bislang nicht. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)

