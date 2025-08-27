Vom Schrauber zum Unternehmer: Dieser Tuner bringt Sportwagen auf 1000 PS

Draußen auf dem Hof in Herbertshofen stehen Gebrauchtwagen im mittleren Preissegment. Manche sind für 15.000 Euro zu haben, andere für 30.000. Was Autofans ins Schwärmen bringt, ist dann beim Betreten der Werkstatt zu sehen. Hier beginnt Maximilian Bayers Bereich. Seit August ist der 37-Jährige mit seiner Firma Podium Motorsport selbstständig. Hochmotorisierte Autos der Marken Porsche und BMW stehen neben- und übereinander. Die Sportwagenräder, die bereitliegen, sind mehr als anderthalbmal so breit, wie etwa die eines handelsüblichen Opel Corsas. Bayer macht renntaugliche Fahrzeuge noch kraftvoller, bringt sie auf bis zu 1000 Pferdestärken. Mit Autos beschäftigt er sich schon sein gesamtes Berufsleben. „Autofreak war ich schon immer“, sagt er. „Ich will einfach schnelle Autos schneller machen.“ Wieso entscheidet er sich gerade jetzt für die Selbstständigkeit?

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86405 Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis