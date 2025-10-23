„Essen ist mehr als nur satt werden“: So passen Großküche und gesunde Ernährung zusammen

Metallschalen mit Paprika und Brokkoli darin zeigen gleich beim Betreten der Großküche: Hier wird frisch gekocht. 14 Angestellte bereiten im Fritz-Felsenstein-Haus (FFH) in Königsbrunn täglich 750 Mahlzeiten zu. Für ihre Chefin Bettina Stegmüller, Leiterin Zentraler Service, ist klar: „Verantwortungsvoll mit Ressourcen und Erwartungen umzugehen, ist Teil unseres öffentlichen Auftrags.“ Nachhaltigkeit gehöre heute zu einer fachlich fundierten Arbeit. „Nicht, weil es gerade modern ist - sondern, weil es notwendig ist.“ Die 38-Jährige erklärt, wie Großküche und gesunde Ernährung zusammenpassen.

Das Küchenteam des FFH bereitet 300 Mittagessen für die eigenen Schülerinnen und Schüler mit Körper- oder Mehrfachbehinderung, Wohngruppen und Personal zu, zusätzlich 450 für externe Abnehmer, etwa Kindergärten. Stegmüller sagt: „Wenn unsere Küchenleiter kochen, brauchen sie zum Beispiel 1200 Eier, 300 Kilo Kartoffeln, 100 Liter Milch.“ Oder, für den Sauerbraten, den es kürzlich gab, 100 Kilogramm Rindfleisch. Diese Masse an Lebensmitteln zeige: „Unsere Entscheidungen können etwas bewirken.“

Darum wird in der FFH-Großküche in Königsbrunn regional und nachhaltig gekocht

Nachhaltigkeit bedeutet hier Regionalität. Eier und Kartoffeln etwa kommen von Königsbrunner Höfen. Manche Zutaten kommen vom Großmarkt, aber auch hier wird laut Stegmüller darauf geachtet, dass die Ware möglichst regional ist. Eier schlagen die Köche selbst auf, sie kommen nicht flüssig aus der Packung. Kartoffeln werden vor Ort geschält und nicht, bereits geschält, aus der vakuumierten Packung geholt. Fertige Gerichte, erklärt Küchenleiter Alexander Ruhland, enthalten ohnehin oft zu viele Zusatzstoffe. 21 verschiedene Allergien müssen er und seine Kolleginnen und Kollegen berücksichtigen, wenn sie für hunderte Menschen vom Krippen- bis ins Rentenalter kochen.

Auf dem Speiseplan steht meist eine Hauptspeise, die es auch püriert, laktosefrei und glutenfrei gibt, und eine Vor- oder Nachspeise. Diese Woche gibt es etwa Lauchsuppe, Milchreis und Kompott oder Kürbisstrudel mit Champignonragout, Salat, Pudding. Fleisch oder Fisch finden sich hier nur einmal pro Woche. Salat, Gemüse oder Rohkost gibt es täglich. Stegmüller und das Küchenteam orientieren sich an den Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Als Einrichtung, die durch öffentliche Mittel mitfinanziert werde, sei der Fokus auf Nachhaltigkeit nicht nur Herausforderung, sondern auch Verantwortung, sagt Stegmüller. Sie würde sich wünschen, dass andere Einrichtungen sich mehr an den DGE-Standards orientieren. „Das sollte verbindlicher überprüft werden.“ Véronique Germscheid vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) sagt, der Freistaat setze auf Freiwilligkeit, während andere Bundesländer strengere Kriterien vorgeben. Das FFH, bei dem auch die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Gregor Beck den Qualitätskurs mitgehen, lobt sie: „Das hat man in dem Bereich selten.“ Oft stehe für große Einrichtungen beim Essen das Sparen im Vordergrund.

Seit zwei Jahren liegt der Fokus auf gesunder, nachhaltiger Ernährung

Das Thema Ernährung begleitet Stegmüller schon ihre gesamte Karriere. Bei ihrer Großmutter im Altenheim habe sie mitbekommen, wie fürchterlich das Essen dort gewesen sei. Deshalb habe sie sich dafür entschieden, einmal in eine Position zu kommen, in der sie darüber mitentscheiden könne. Sie wurde hauswirtschaftliche Leiterin in der Altenhilfe, leitete später eine Einrichtung, studierte dann Kommunikationspsychologie.

Seit sechs Jahren arbeitet sie am FFH. Vor zwei Jahren, erzählt Stegmüller, sei Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus gerückt. Das Küchenteam sei offen für Veränderung, habe verstanden, wieso es wichtig ist, auf Frische, Qualität und Umwelt zu achten. Ein Beispiel zeigt allerdings, dass das nicht für alle Abnehmer der Mahlzeiten aus der FFH-Großküche gilt. Ein Kindergarten, der 180 Essen bezogen hat, ist laut Stegmüller abgesprungen. Ein Grund: zu wenig Fleisch auf dem Speiseplan. Schnell sei ein anderer Kindergarten nachgerückt, der sich über die nachhaltig-gesunde Ausrichtung freue und täglich 120 Mahlzeiten beziehe.

Kritik bekommen die Küchenleiter auch von den Kindern, die im FFH zur Schule gehen, etwa, wenn sie die Essensboxen zurückbringen. Die fällt nicht immer positiv aus. Aber oft. „Herr Koch, heute war das Essen sehr lecker“, heißt es dann etwa, wie Korbinian Löhnert erzählt. Er und Co-Küchenleiter Alexander Ruhland gehen auf die Vorlieben der Schüler ein, wie ein Plan zeigt. In der achten Berufschulstufe sind „gute Esser“, ist da für das Küchenteam vermerkt. Die neunte Klasse „liebt Suppe“. Beispiele, die zeigen, was Bettina Stegmüller meint, wenn sie sagt: „Essen ist mehr als nur satt zu werden.“