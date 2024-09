Die Gelbe Tonne ist auch eine Nette Tonne

In dieser Woche hagelte es Kritik an der neuen Wertstofftonne, die im neuen Jahr die Gelben Säcke ersetzen wird. Vorangegangen waren viele Diskussionen um den Sack, ebenfalls verbunden mit Kritik: Mal ging es um die Qualität der Folie, die oftmals riss. Mal waren es die Berge von Säcken, die nicht rechtzeitig abgeholt wurden und die Gemüter erhitzten. Und am Ende folgte die Erkenntnis, dass die Säcke als Plastikmüll der CO²-Bilanz schaden. Bei allem Für und Wider: Ein Aspekt kam bei allen Diskussionen zu kurz. Die Gelbe Tonne, die neue Wertstofftonne, ist eine nette Tonne.

Denn wer will, kann sich eine Tonne mit dem Nachbar teilen. Das heißt: Unmittelbar benachbarte oder direkt gegenüberliegende Grundstücke können gemeinsam eine Tonne benutzen. Was nüchtern klingt, entpuppt sich als sozialer Katalysator. Oder anders ausgedrückt: Die Tonne wird zu einem Eisbrecher oder auch Brückenbauer. Wer sich eine Wertstofftonne teilt, kommt unweigerlich ins Gespräch. Das ist so wichtig in einer Zeit digitaler Medien, die Menschen manchmal seelisch verarmen lassen oder gar krank machen.