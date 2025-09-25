Icon Menü
Eigene Tupperbox in der Metzgerei? Das sagen Händler aus der Region dazu

Untermeitingen

Eigene Behälter an der Wursttheke? So stehen lokale Händler dazu

Der Gedanke, im Lechfeld an Frischwursttheken Verpackung einzusparen, trifft bei vielen Anbietern auf offene Ohren.
Von Bettina Jödicke
    Die Mitarbeitenden legen die Frischwurst ohne Verpackung in den mitgebrachten Behälter.
    Die Mitarbeitenden legen die Frischwurst ohne Verpackung in den mitgebrachten Behälter. Foto: Bettina Jödicke

    Die UN-Konferenz in Genf gegen Plastikmüll ist ohne Ergebnis verlaufen und ein globales Abkommen in weite Ferne gerückt. Um herauszufinden, ob es auf lokaler Ebene auch ohne Abkommen möglich ist, Plastik-Verpackungen einzusparen, lohnt sich ein Blick auf die Frischwursttheken in Lebensmittelläden und auf Wochenmärkten im Lechfeld. Eine Umfrage vor Ort zeigt, dass die meisten Anbieter selbst Verantwortung dafür übernehmen.

