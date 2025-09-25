Eigene Behälter an der Wursttheke? So stehen lokale Händler dazu

Die UN-Konferenz in Genf gegen Plastikmüll ist ohne Ergebnis verlaufen und ein globales Abkommen in weite Ferne gerückt. Um herauszufinden, ob es auf lokaler Ebene auch ohne Abkommen möglich ist, Plastik-Verpackungen einzusparen, lohnt sich ein Blick auf die Frischwursttheken in Lebensmittelläden und auf Wochenmärkten im Lechfeld. Eine Umfrage vor Ort zeigt, dass die meisten Anbieter selbst Verantwortung dafür übernehmen.
Untermeitingen
