Jakob, das Sternenkind: "Jeder hätte gedacht, da liegt ein schlafendes Baby."

Plus Der kleine Jakob stirbt kurz vor seiner Geburt im Bauch der Mutter. Jetzt sprechen die Eltern aus Meitingen über dieses Tabuthema: den Tod von Kindern.

Sarah Wanner ist schwanger. Sie und ihr Mann Florian erwarten im Mai 2021 ihr drittes Kind. Jakob soll der Sohn heißen. Sein Bettchen in der Meitinger Wohnung ist aufgebaut, der Kleiderschrank mit kleinen Strampelanzügen und Bodys bestückt. Bis auf anfängliche Übelkeit verläuft die Schwangerschaft problemlos. Alle Untersuchungen beim Gynäkologen sind unauffällig. Jakob tritt fleißig im Bauch der Mutter. Auch der Vater fühlt es oft. Doch Jakob stirbt kurz vor seiner Geburt.