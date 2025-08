Feurige Aufnahme überzeugt die Jury

Das Bild von Michael Kroul hat die Monatswertung des laufenden Leserbilder-Wettbewerbs gewonnen. Die Aufnahme zeigt drei Buben, die die züngelnden Flammen des Meitinger Johannifeuers beobachten. Die Aufnahme erhält durch den Vorder- und Hintergrund sowie den farblichen Kontrast viel Räumlichkeit. Wer am Leserbilder-Wettbewerb teilnehmen will: Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Gesucht werden aktuelle Bilder aus dem Augsburger Land. Egal, ob Landschaften, Wolken, Sterne, Tiere oder Menschen: Bei der Auswahl des Motivs sind keine Grenzen gesetzt. Mehr zum Wettbewerb und der Auswahl für den Monat Juli gibt es in dieser Ausgabe auf einer Sonderseite.

