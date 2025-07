Messerangriff: Streit unter Frauen eskaliert

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Pfalzstraße in Königsbrunn. Dort wurde eine 20-jährige Frau von einer Gleichaltrigen bei einem Streit mit einem Messer bedroht.

Polizei kann 20-Jährige im Garten festnehmen

Als die ersten Polizeistreifen anrückten, hatte sich die 20-Jährige in den Garten des Anwesens begeben. Dort konnte sie widerstandslos festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatten die beiden Frauen zunächst verbal gestritten. Dann trugen sie die Auseinandersetzung körperlich aus - die Situation eskalierte und eine Frau griff zum Küchenmesser.

Beide Frauen hatten viel getrunken

Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Beide Beteiligte waren laut Polizei erheblich alkoholisiert. Die Täterin wurde wegen ihres psychischen Ausnahmezustands in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Körperverletzung. (AZ)