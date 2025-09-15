Nach Messerattacke in Königsbrunn: Mutmaßlicher Täter ist wegen versuchten Mordes angeklagt

Ein 18-Jähriger ist nach Informationen unserer Redaktion wegen versuchten Mordes angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, Anfang April einen Mann im Bereich der Haltestelle Königsbrunn Zentrum mit einem Messer attackiert zu haben.

Das 41-jährige Opfer des Angriffs wurde laut Polizei damals schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Angriff im April fand mitten in der Nacht statt, gegen 1 Uhr. Offenbar unvermittelt griff der mutmaßliche Täter, der damals 17 Jahre alt war, den Mann mit einem Messer an. Die Stiche verletzten den 41-Jährigen schwer. Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 17-Jährigen noch vor Ort fest. Sie stellten das Messer sicher.

Noch dieses Jahr könnte Urteil zum Messerangriff in Königsbrunn fallen

Ein Ermittlungsrichter erließ den Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der Jugendliche wurde kurz nach der Tat in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) für Jugendliche und Heranwachsende gebracht. Dort sitzt er nach Informationen unserer Redaktion nach wie vor ein, wurde in Haft volljährig. Wie sein Anwalt im April im Gespräch mit der Redaktion sagte, war er bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten.

Nun muss er sich ab Ende Oktober vor der Jugendkammer des Landgerichts verantworten. Nach aktuellem Stand sind nach Informationen unserer Redaktion sieben Verhandlungstage angesetzt. Im Dezember könnte ein Urteil fallen.