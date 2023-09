Das hat der Schwabmünchner Michaelimarkt heuer zu bieten

In wenigen Tagen startet das Volksfest in Schwabmünchen. Kurz darauf beginnt der Jahrmarkt. Marktmeisterin Franziska Küstler verrät, welche Veränderungen es gibt.

Bald ist es wieder so weit, der Schwabmünchner Michaelimarkt mit Jahrmarkt und Volksfest startet. Das Volksfest mit Vergnügungspark und Festzelt startet am Donnerstag, 21. September und dauert bis Dienstag, 26. September. Der Jahrmarkt in der Museum- und Gartenstraße hat von Samstag bis Montag, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Neues Festzelt und neues Fahrgeschäft in Schwabmünchen

Den Besucherinnen und Besuchern bietet sich also ein bekanntes Bild. Auf einige Veränderungen müssen sie sich aber dennoch einstellen, verrät Marktmeisterin Franziska Küstler. Erstmals steht beispielsweise das Binswanger-Festzelt auf dem großen Festplatz an der Holzheystraße. Es ist bereits aufgebaut. Vergangenes Jahr wurde das Bierzelt vom Scherstetter Gastronom Kurt Paiser betrieben. Doch heuer entscheid sich die Stadt anders (wir berichteten). Das Zelt der beiden Festwirtfamilien Hatzelmann und Kempter ist 55 Meter lang und 31 Meter breit und bietet Platz für etwa 3000 Gäste. 40 Bedingungen kümmern sich um die Bestellungen. Insgesamt sind etwa 100 Personen im Einsatz, angefangen vom Schankpersonal bis hin zu den Sicherheitskräften. Letztere kontrollierten heuer auch die Taschen der Gäste. "Aus sicherheitstechnischen Gründen werden auch dieses Jahr die Besucher gebeten, größere Rucksäcke und Taschen daheim zu lassen und nicht mit auf den Markt oder ins Festzelt mitzunehmen. Die Sicherheit der Marktbesucher steht an erster Stelle", sagt Franziska Küstler.

Vergnügen pur: Der „Roll over“ auf dem Michaelimarkt ist vor allem bei der Jugend beliebt. Foto: Alexander Sing (Archivbild)

Neues gibt es auch im Vergnügungspark auf dem Festplatz: der "Roll over" der Schaustellerfamilie Zinnecker aus Straubing ist wieder mit dabei. Das ist ein schnelles Fahrgeschäft, das die Besucherinnen und Besucher ordentlich durch schaukelt kurzzeitig Kopf stehen lässt. treue Besucherinnen und Besucher kennen das Fahrgeschäft bereits. Es war vor mehreren Jahren bereits in Schwabmünchen.

Eine weniger gute Nachricht hat die Markmeisterin auch im Gepäck, die beiden Marktstraßen werden wohl wie bereits im vergangenen Jahr erneut etwas kürzer ausfallen. Zwar gibt es wie bereits im Jahr 2022 wieder mehr als 100 Fieranten, aber das sind im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit 50 weniger.

Veranstaltungen rund um den Michaelimarkt 2023

Vergnügungspark: Das Volksfest am Festplatz in der Holzheystraße ist von Donnerstag bis Dienstag. Dort bieten mehr als 20 Schausteller Vergnügung, Spaß und Unterhaltung: Schießhallen, Verlosungen und Fahrgeschäfte säumen den Festplatz. Unter anderem gibt es ein Kinderkarussell, den Auto-Skooter, Babyflug, Schiffschaukeln, den Musik-Express und das Nostalgiekettenkarussell von Alexander Diebold, das seit 35 Jahren zum festen Inventar des Michaelimarktes gehört. Am Dienstag, ab 14 Uhr findet der Kindernachmittag mit vergünstigten Preisen statt.

Jahrmarkt: An den drei Markttagen - Samstag, Sonntag und Montag - bieten mehr als 100 Marktkaufleute ein breitgefächertes Angebot an. "Derzeitiger Personalmangel macht auch am Markt nicht Halt. Deswegen wird die Marktstraße dieses Jahr ein wenig kleiner ausfallen, dennoch ist viel geboten. Der Markt wird auf über einem Kilometer im Stadtzentrum (Garten-, Holzhey-, Museumstraße) abgehalten. Es wird für Kleinkinder-Jugendliche-Jung gebliebene und Ältere immer etwas passendes dabei sein. Das Angebot reicht von A bis Z, angefangen mit der Autopolitur für Männer bis hin zu Zaubermalstiften für Kinder", so Küstler.

Kunst- und Genussmarkt: Auf dem Stadtplatz findet von Samstag bis Montag von 10 bis 18 Uhr der Kunst- und Genussmarkt statt. Dieser wird von der Werbegemeinschaft Schwabmünchen organisiert. Ebenso wie die Oldtimerausstellung am Sonntag, 25. September, in der Fuggerstraße.

Mehrere Straßen sind während des Michaelimarktes gesperrt

Verkehr: Wegen des Marktes sind mehrere Straßen an unterschiedlichen Tagen in Schwabmünchen gesperrt, auch einige Bushaltestellen müssen verlegt werden.

In der Zeit von Dienstag, 19. September, 8 Uhr, bis Donnerstag, 28. September, 7 Uhr, ist die Holzheystraße vom Kreuzungsbereich des Festplatzes bis zur evangelischen Kirche gesperrt. In diesem Zeitraum können die AVV-Bushaltestellen am Alten Rathaus und an der Holzheystraße nicht bedient werden. Es wird auf die Haltestelle am Friedhof und auf die Ersatzhaltestelle in der Feyerabendstraße verwiesen. Die Schulbushaltestelle an der Grundschule wird an die Mitterfeldstraße verlegt.

Von Freitag, 22. September, 8 Uhr, bis Dienstag, 26. September, 12 Uhr, sind folgende Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt: Gartenstraße, Museumstraße, Raiffeisenstraße und Schulstraße. Das Wohngebiet „Kroengelände" ist in dieser Zeit nur über die Hochfeldstraße erreichbar, als Zufahrtsmöglichkeit wird der Quartiersplatz geöffnet.

, Museumstraße, Raiffeisenstraße und Schulstraße. Das Wohngebiet „Kroengelände“ ist in dieser Zeit nur über die Hochfeldstraße erreichbar, als Zufahrtsmöglichkeit wird der Quartiersplatz geöffnet. Am verkaufsoffenen Sonntag, 24. September, ist von 9 bis 18.30 Uhr der Straßenzug Fuggerstraße/ Luitpoldstraße zwischen der einmündenden Apothekergasse und der einmündenden Mindelheimer Straße gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Lechfelder Straße, Breitweg und Bahnhofstraße .

Parken: Besucherinnen und Besucher des Michaelimarktes können kostenlos am Eisplatz in der Jahnstraße parken oder die Parkplätze am Leonhard-Wagner-Schulzentrum nutzen.

Heimfahrservice: Der Marktbus bringt die Gäste am Freitag und Samstag sicher nach Hause. Linie 1 startet an der Ostseite des Friedhofs (Firma Eberle) und fährt über Mittelstetten, Großaitingen, Leuthau, Klimmach, Birkach, Konradshofen, Erkhausen und Scherstetten. Linie 2 startet auf der Friedhofseite und fährt über die Wertachsiedlung, Schwabegg, Hiltenfingen, Langerringen, Obermeitingen, Untermeitingen, Klosterlechfeld, Lagerlechfeld und Graben. Der Fahrpreis beträgt zwei Euro pro Person. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen frei.

Musik, Kindernachmittag, Söder-Besuch: Im Schwabmünchner Festzelt ist einiges geboten

Festzelt-Programm: