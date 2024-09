Schwabmünchen feiert: Stars und stabile Bierpreise beim Michaelimarkt

Das Festzelt am Festplatz in Schwabmünchen steht, auch die Fahrgeschäfte sind schon da. Ab Donnerstag geht es auf dem Gelände neben der Grundschule rund. Den Auftakt machen die Troglauer zusammen mit Ross Anthony. Der Auftritt der bekannten Partyband und des Dschungelkönigs von 2008 ist mit Unterstützung von Schwabmünchner Firmen und Unternehmern möglich. Und die Stars kommen an, wie Festwirt Thomas Kempter weiß: „Wir können keine Reservierungen annehmen, das Zelt ist zu drei Vierteln ausverkauft.“ Das heißt für die Gäste, früh kommen, um einen der Restplätze zu ergattern oder sich zwischenzeitlich anderweitig auf dem Festplatz vergnügen. Dort warten zehn Fahrgeschäfte sowie Losbuden und Schießstände auf die Besucher.

