18-Jährige kracht gegen Baum und wird ins Krankenhaus gebracht

Samstagnacht kam eine junge Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Sie musste leicht verletzt ins Krankenhaus, am Auto entstand Totalschaden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Unfall zwischen Mickhausen und Langenneufnach. Eine 18-Jährige war mit ihrem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Langenneufnach unterwegs. Etwa auf halber Strecke kam die junge Frau in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Unfallursache konnte bislang nicht geklärt werden, wie die Polizeiinspektion Schwabmünchen mitteilt. (AZ)