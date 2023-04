Mickhausen

vor 16 Min.

Anbieter macht Traum-Angebot für Glasfaser – und verschwindet von Bildfläche

Plus Die Gesellschaft "Unsere Grüne Glasfaser" hat mehreren Gemeinden attraktive Angebote des Breitbandausbaus unterbreitet – nun scheint sie nicht mehr greifbar zu sein.

Von Jana Korczikowski

Vor einigen Monaten stellte sich die Unsere Grüne Glasfaser GmbH und Co. KG (UGG) in einigen Staudengemeinden vor. Was sie vorschlug, klang fast zu schön, um wahr zu sein: ein eigenwirtschaftlicher Breitbandausbau, bei dem die Gemeinden selbst keine Kosten zu tragen hätten. Außerdem könnte die Glasfasergesellschaft unverzüglich mit Planung und Ausbau beginnen, hieß es damals. Jetzt müssen die Bewohnerinnen und Bewohner aber noch länger auf schnelles Internet warten.

Das Unternehmen existiert seit 2020 und ist ein Zusammenschluss von Allianz und Telefónica, das Hausanschlüsse mit FTTH-Glaserfaser (Fiber to the Home) in ländlichen Gebiete errichtet. Die UGG-Vertreter Frank Blum und Gerhard Kaiser besuchten im August vergangenen Jahres eine Gemeinderatssitzung in Mickhausen. Sie stellten die verschiedenen Vorteile vor: keine Kosten für die Gemeinde, ein offenes Netzwerk, eine Projektdauer von lediglich neun bis 18 Monaten, keine Mindest-Vorvermarktungsquote und daher der sofortige Ausbaustart nach den nötigen Genehmigungen. Die Gemeinde müsse dafür nur die Absichtserklärung unterzeichnen.

