Auto erfasst Rennradfahrer - mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Zwei Rennradfahrer wurden in Mickhausen von einem Auto erfasst und scher verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auf der Staatsstraße zwischen Mittelneufnach und Scherstetten waren die beiden Rennradfahrer am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr unterwegs. Nach Angaben der Polizei wollten sie nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei wurden sie von einem von hinten herannahenden Pkw erfasst, der gerade überholen wollte, als die beiden Radfahrer vor ihm abbogen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden Radfahrer schwer verletzt. Einer der beiden Männer wurde nach einer Behandlung durch den Notarzt vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Augsburg gebracht. Der Sachschaden an den beiden hochwertigen Rennrädern liegt bei 9000 Euro, der an dem Auto bei 3000 Euro. (AZ)