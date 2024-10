Bei Mickhausen kommen die Pferde zum Pfarrer

Die Idee des Reit- und Fahrvereins Stauden, erstmals eine Pferdesegnung durchzuführen, ist sowohl bei Teilnehmern als auch bei den Zuschauern gut angekommen. Rund 50 Reiter sowie mehrere Kutschenbesitzer hatten sich mit ihren teilweise festlich geschmückten Pferden auf den Weg zur Hergottsruhkapelle bei Mickhausen gemacht, um den Segen von Pfarrer Andreas Schmid zu erhalten.

Icon Vergrößern Viele Pferde und Kutschen waren zur Pferdesegnung nach Mickhausen gekommen. Foto: Karin Marz Icon Schließen Schließen Viele Pferde und Kutschen waren zur Pferdesegnung nach Mickhausen gekommen. Foto: Karin Marz

Das Areal an der Hergottsruhkapelle war nicht nur das passende Ambiente für diese Freiluftveranstaltung, sondern bot gleichzeitig eine besondere Aussicht über die Staudenlandschaft. Während der Andacht hob Pfarrer Schmid die enge Verbindung des Menschen zu den Tieren hervor. Vor allem Pferde sind Freunde der Menschen und verdienen so wie jedes andere Geschöpf Respekt, so Pfarrer Schmid.

So lief die Segnung der Pferde bei Mickhausen ab

Schön anzuschauen war es anschließend für die Zuschauer, als die Reiter und Kutschen nacheinander im Kreis zu Pfarrer Schmid entweder ritten, liefen oder fuhren und sich und ihre Pferde segnen ließen.

Begeistert war Vorsitzende Margit Gumpinger vom großen Zuspruch der Pferdesegnung. „Unseren Verein gibt es erst seit ein paar Jahren. Deshalb freut es uns besonders, dass unsere erste Pferdesegnung so gut angenommen wurde und Teilnehmer aus der ganzen Region nach Mickhausen gekommen sind“, erzählt Margit Gumpinger und fügt hinzu: „Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es heuer keine Pferdesegnungen in Kirchheim und Balzhausen gibt.“ Nach der Segnung gab es von den Mitgliedern des Reit- und Fahrvereins Stauden Kaffee, Kuchen und Würstel.