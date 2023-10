Mickhausen

Beim Bergrennen in Mickhausen entstehen Freundschaften

Plus Ein Spaziergang durch den Ortsteil Münster zeigt: Bei der Großveranstaltung geht es nicht nur um Hubraum und Pferdestärken, sondern auch um das Menschliche.

Von Marco Keitel

Münster ist ein Kirchdorf. Wer das nicht weiß, könnte den 200-Einwohner-Ort für ein riesiges Fahrerlager halten. Egal auf welchem Weg ein Spaziergang durch das Dorf führt, überall sieht man Wohnmobile, Anhänger, Pavillons und Rennwagen in Einfahrten und am Straßenrand. Den Ton dazu liefern zahlreiche Radios, aus denen der Kommentar zum Bergrennen erklingt und die Motorsportler, die als Nächstes an der Reihe sind, an den Start gerufen werden. Bierbänke, auf denen Fahrerinnen und Fahrer aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz mit Familien aus Münster zusammensitzen, zeigen: Hier sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Freundschaften entstanden. Wie bei Andreas Weiß, vor dessen Hof an diesem Wochenende eine Schweizer Flagge weht.

Hier parkt gerade Jürg Ochsner nach dem ersten von vier Läufen auf der Rennstrecke seinen weiß gelb lackierten Opel Kadett neben seinem Wohnmobil. Zum 15. Mal nimmt er heuer am Bergrennen in Mickhausen teil. Und hat wie jedes Jahr Frau und Kind dabei. Über seine Gastgeber sagt er: "Das ist eine Herzenssache zwischen der Familie und mir." Als er vor fast 20 Jahren zum ersten Mal nach Mickhausen gekommen sei, habe er sein Lager gegenüber dem Hof der Familie Weiß auf der Straße aufgeschlagen. "Dann hat der Bauer gefragt: Warum stehst du nicht bei mir?" Weil es dort keinen richtigen Vorplatz für sein Auto gebe, habe er erwidert. "Dann hat er gesagt: Wenn du nächstes Jahr wieder kommst, baue ich einen Vorplatz." Ochsner kam wieder. Immer wieder.

