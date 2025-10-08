Icon Menü
Mickhauser Bergrennen: Darum reisen Menschen hunderte Kilometer dafür an

Mickhausen

Darum reisen Menschen hunderte Kilometer zum Bergrennen nach Mickhausen an

Nach einem trockenen Trainingstag ändert sich das Wetter zum Renntag. Trotzdem waren die Besucher begeistert.
Von Christian Kruppe und Reinhold Radloff
|
    • |
    • |
    • |
    Das Bergrennen Mickhausen zog auch 2025 wieder viele Besucherinnen und Besucher an.
    Das Bergrennen Mickhausen zog auch 2025 wieder viele Besucherinnen und Besucher an. Foto: Lena-Vanessa Kruppe

    Der Samstag war stürmisch, der Sonntag regnerisch. Dass darunter die Zuschauerzahl des Bergrennens in Mickhausen gelitten hat, war schon am Sonntagmittag an der Auslastung der Parkflächen zu erkennen. Doch die, die kamen, kamen auf ihre Kosten. So wie Bernhard. Mit vier Freunden ist er aus Kehlheim angereist. „Das sind gut eineinhalb Stunden im Auto“, so der Motorsportfan. Zu fünft kamen sie an beiden Tage nach Mickhausen, „weil es bei uns in der Region gar keinen Motorsport mehr gibt.“

    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Robert Miehle-Huang

    Was für eine überflüssige, komplett aus der Zeit gefallene Veranstaltung…

    |
    Brunhilde Koch

    Mit diesem Argument könnte man sehr viele Veranstaltungen abschaffen

