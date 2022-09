Bergrennfahrer Wolfgang Glas: "Wer zu viel riskiert, hat verloren"

Plus Wolfgang Glas ist der einzige Fahrer aus dem Heimatverein ASC Bobingen, der heuer beim Bergrennen an den Start geht. Er weiß, worauf es bei der Strecke ankommt.

Die Fans schneller Rennwagen im Landkreis und weit darüber hinaus fiebern dem ersten Oktoberwochenende schon entgegen. Dann geht nach zwei Jahren Pause das Bergrennen von Mickhausen wieder über die Bühne. Besonders freut sich das Publikum am 1. und 2. Oktober auf den einzigen Fahrer des ausrichtenden ASC Bobingen, Wolfgang Glas, aber natürlich auch auf die vielen hochklassigen Rennfahrer, die beim letzten Rennen der Saison um die Entscheidungen und die begehrten Pokale kämpfen.