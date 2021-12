Mickhausen

07:00 Uhr

Dach, Rittersaal und Orangerie: Das passiert gerade im Staudenschloss

Plus Zwei Jahre nach dem Spatenstich kommt die Generalsanierung des Schlosses in Mickhausen gut voran. Was schon erledigt ist - und was noch fehlt.

Von Walter Kleber

Mehr als zwei Jahre nach dem Spatenstich lässt die amtliche Baugenehmigung für die umfangreiche Generalsanierung des Staudenschlosses in Mickhausen weiter auf sich warten. Trotzdem ist in und um das historische Gemäuer schon einiges passiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen