Das neue Haus für den "Schatz unserer Zukunft" in Mickhausen ist eingeweiht

Der Erweiterungsbau des Kindergartens St. Wolfgang in Mickhausen wird nach zweijähriger Bauzeit feierlich eingeweiht.

Im Beisein vieler Kinder, Eltern und Ehrengäste wurde nach zweijähriger Bauzeit der Erweiterungsbau des Kindergartens St. Wolfgang hoch oben am Kirchberg in Mickhausen mit einem feierlichen Freiluft-Festakt eingeweiht und offiziell seiner Bestimmung übergeben. Auch wenn das Wetter so gar nicht zum festlichen Anlass passen wollte: Die Freude über den Abschluss des Großprojektes stand allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. "Wir Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh und wünschen nur das eine, es bliebe immer so!" Aus vollen Kehlen hießen die Buben und Mädchen alle Festgäste willkommen.

"Wir Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh!" Musikalisch hießen die Hauptakteure die Festgäste bei der Einweihung des neuen Kindergartens willkommen. Foto: Walter Kleber

Bürgermeister Mirko Kujath dankte als federführender Bauherr allen beteiligten Projektanten, Firmen und Handwerkern, die trotz vieler Hürden und Schwierigkeiten letztlich ein gelungenes Bauwerk erstellt hätten. Ein dickes Kompliment des Rathauschefs galt Kindergartenleiterin Christine Zöpf-Aumüller und ihrer Stellvertreterin Jutta Schnell: "Es war ein wunderbares Miteinander, für das ich mich ganz herzlich bei euch bedanke!"

Die Lage der Baustelle in Mickhausen war eine Herausforderung

Architektin Cornelia Thümmel rief noch einmal die größten Herausforderungen der Baumaßnahme in Erinnerung. Vor allem die Lage der Großbaustelle im steilen Gelände habe Planern und Baufirmen viel abverlangt. Hinzu kamen immer wieder unvorhergesehene, gravierende Umplanungen – etwa bei der Heizung oder bei der Installation einer kompletten Lüftungsanlage. Zum Abschluss überreichte die Architektin einen großen symbolischen Schlüssel an Kindergartenleiterin Christine Zöpf-Aumüller.

Ortspfarrer Andreas Schmid versicherte, dass der neue Kindergarten kein Luxus und erst recht keine Nebensache sei. Er soll vielmehr ein Hort der Geborgenheit und des Wohlfühlens für die Kinder sein, den "Schatz unserer Zukunft", in dem sie stets gut aufgehoben sind und liebevoll betreut werden. Deshalb seien Pfarrei und Kirchenstiftung St. Wolfgang gerne der Träger des Kindergartens. Amtshilfe in allen Verwaltungsfragen leistet seit 2020 die Stiftung Kita-Zentrum St. Simpert der Diözese Augsburg. Deren Vorstandsvorsitzender Günter Groll betonte, dass der Erweiterungsbau des Kindergartens allen Beteiligten viel Kraft abverlangt habe. Doch letztlich hätten alle mit Blick auf die Kinder – "das wertvollste Gut, das wir haben" – durchgehalten und das Großprojekt mit viel Liebe zu einem guten Abschluss gebracht. Am Ende des Festaktes segnete Pfarrer Schmid die neuen Räume, ehe sich alle Festredner ins Goldene Buch der Gemeinde Mickhausen eintrugen.

Am Nachmittag standen dann die Türen des neuen Kindergartens für die Bevölkerung weit offen. Das Interesse war enorm, viele interessierte Besucher nutzten die Gelegenheit, die neuen Räume zu besichtigen. Musikalische Einlagen der Kinder, eine Hausrallye und viele weitere Aktionen im Haus und im Freigelände waren geboten. Für Kaffee und Kuchen beim Tag der offenen Tür sorgten die Eltern und der Elternbeirat.

