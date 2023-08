Der Förster in der Falle: Ein Marterl erinnert an einen Mordversuch

Plus Ein Marterl im Wald zwischen Mickhausen und Waldberg erinnert an einen Förster, der beinahe einem grausigem Mord zum Opfer gefallen wäre.

Die Vorstellung zum Leckerbissen für Ameisen zu werden, ist für die meisten Menschen wohl eher keine realistische Angst, außer sie befinden sich gerade in einem Indiana Jones Film. Im Jahr 1855 wäre der Förster Josef Holl, im Wald zwischen Mickhausen und Waldberg, jedoch beinahe unfreiwilliges Opfer eines solch grausigen Schicksals geworden.

Vor 168 Jahren ging Holl in Ausübung seiner Pflicht Wilderern ins Netz. Sie raubten ihn aus und wollten ihn anschließend gleich ganz beseitigen. Der bloße Mord erschien den Wilderern dabei aber wohl zu fantasielos. Sie überlegten sich eine grausamere Art des Sterbens für ihr dem Tod geweihtes Opfer. Der Überlieferung nach hängten sie den damaligen Gräflich von Rechberg’schen Revierförster kurzerhand an einen dicken Ast, der sich direkt über einem großen Ameisenhaufen befand. Damit wäre sein Tod nur eine Frage der Zeit gewesen.