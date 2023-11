Theaterpremiere: Der Greis ist heiß in Mickhausen

Bei der gelungenen Premiere der Theaterfreunde Mickhausen geht es im Altersheim Abendrot um das Thema Nummer eins.

Langer Applaus vom Publikum und zufriedene Gesichter auf der Bühne: Mit dem neuen Theaterstück "Rock´n Roll im Abendrot" aus der Feder von Cornelia Willinger haben die Akteure der Theaterfreunde Mickhausen rund um Spielleiter Gerhard Gollwitzer wieder ein gutes Näschen für einen sehr unterhaltsamen Abend im schönen Ambiente des Schlosshofsaals bewiesen. Im Stück geht es eigentlich die ganze Zeit um das Thema Nummer eins: die Liebe in all ihren Facetten. Von Verliebt, amourösen Verwicklungen bis hin zur Eifersucht, dürfen sich die Mimen herrlich auf der tollen Bühne austoben. Mit dem Kirchenchor sowie Schmuttertaler-Dirigent Philipp Ramminger wurde sogar noch ein Lied von Wolfgang Amadeus Mozart einstudiert, das man, laut Gollwitzer grinsend, so bestimmt noch nie gehört hat.

Darsteller und Mitwirkende 1 / 2 Zurück Vorwärts Mitwirkende auf der Bühne: Heinrich Dallmeier: Georg Reiter Elisabeth Dallmeier: Karina Wiedemann Silvia Menardi: Silvia Ramminger Pfleger Norbert: Simon Reiter Schwester Andrea: Carola Maier Enkelin Gisi: Julia Ramminger Wastl Gundolf: Stefan Maier

Hinter der Bühne: Spielleiter: Gerhard Gollwitzer Souffleuse: Erika Maier Bühnentechnik: Bernhard Ramminger, Werner Schorer Maske: Max Müller, Anna-Maria Biechele Kartenreservierung: Familie Maier (Manfred, Erika, Stefan, Carola)



Es geht schon sexy los, wenn die ehemalige Schlangentänzerin Silvia, wunderbar scharfzüngig und zugleich lüstern gespielt von Silvia Ramminger, ihre Dessous im Garten des Altersheims aufhängt und im Hintergrund die restlichen Einwohner den Liebesoldie „Rote Lippen soll man küssen“ trällern. Sie will sich nämlich noch nicht im „Endlager de luxe“ zur Ruhe begeben, sondern die Männerwelt mit ihren Reizen noch in Wallung bringen. Auf der anderen Seite ist von dieser Wallung der traurige Almbauer Wastl noch weit entfernt. Er sitzt depressiv in einer Ecke und verkündet seinem Pfleger Norbert: „Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass ich tot bin“.

Das alte Ehepaar Heinrich (Georg Reiter) und Elisabeth (Karina Wiedemann) haben unterschiedliche Ansichten über den Lebensabend. Foto: Marcus Angele

Stefan Maier glänzt hier zunächst weniger mit Text, aber einer herrlich komischen Gesichtsmimik. Doch der gutmütige Norbert, den Simon Reiter schön liebenswürdig mimt, kümmert sich rührig um ihn, obwohl er ja selbst unsterblich in die abweisende Gisi, witzig und auch schlagkräftig von Julia Ramminger gespielt, verliebt ist und einen Korb nach dem anderen einfährt. Gisi sorgt sich dagegen um das Wohl ihrer Großeltern Elisabeth und Heinrich. Während Elisabeth schon ins Heim eingezogen ist, fühlt sich Heinrich noch viel zu jung und geht dafür lieber zum Tanzcafe in den Sommerkeller oder in die Schwabmünchner Disko Rainbow.

Rollen sind den alten Theaterhasen in Mickhausen auf den Leib geschneidert

Diese Rollen sind den beiden alten Theaterhasen Karina Wiedemann und Georg Reiter natürlich auf den Leib geschnitten. Georg Reiter erinnert dabei etwas an den guten, der Damenwelt nicht abgeneigten Monaco Franze, der seine Frau mit seinen Eskapaden zur Weißglut bringt. So hat Heimleiterin Andrea, die Carola Maier schön dauergestresst darstellt, einiges zu tun, um den bunten und eigensinnigen Haufen für den anstehenden Bischofsbesuch auf Linie zu bringen. Ob dies gelingt und wie und welche Herzen am Schluss zueinanderfinden, wird natürlich nicht verraten.

Im Altersheim Abendrot geht es alles andere als ruhig zu und die Heimbewohner bringen mit ihren Eigenheiten Heimleiterin Andrea durchaus an ihre Grenzen. Foto: Marcus Angele

Ein besonderes Lob geht noch an die Bühnenbauer rund um Manfred Maier. Mit viel Liebe zum Detail hat er hier mit seinem Team einen schönen Platz im Freien erschaffen und die angedeutete Stadelwand kommt tatsächlich aus dem Abbruch eines echten Feldstadels. Gut zwei Stunden dauert die heitere Komödie und die Zuschauer werden bestens unterhalten beziehungsweise auch in den Pausen mit Köstlichkeiten versorgt.

Restkarten gibt es bei Familie Maier von Montag bis Freitag zwischen 18 und 20 Uhr am Kartentelefon unter der Nummer 08204/9609199.