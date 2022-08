Der Landrat gibt ein Versprechen ab

Plus Was hinter der in Aussicht gestellten Finanzspritze für das Staudenschloss in Mickhausen steckt.

Jeder Tag auf der Großbaustelle des Mickhauser Schlosses kostet. Der Druck wird immer größer, wie die allgemeine Entwicklung zeigt. Denn nach Corona sorgt der aktuelle Ukraine-Konflikt für eine rasante Preisentwicklung für Baumaterial. Es kommt schleppend auf Baustellen an, Lieferzusagen bleiben aus, die Baustoffpreise steigen rapide. Das ist eine Situation, die gerade bei Großprojekten jede Kalkulation schwierig macht. Jede Verzögerung macht die Sorgenfalten von Bauherren größer. Vor allem, wenn wie bei historischen Gemäuern Überraschungen an der Tagesordnung sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

