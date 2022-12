Seit 40 Jahren Gespannbauer: Der Seitenwagen-Spezialist aus den Stauden

Plus Er gehört zu den besonderen Menschen aus den Stauden: Karl Schmid aus Mickhausen baut seit 40 Jahren Motorradgespanne.

Er ist in diesem Jahr mit seiner Firma von Münster nach Mickhausen umgezogen und hat sich noch einmal vergrößert. Karl Schmid ist 64 Jahre alt und macht sich über den Ruhestand keinerlei Gedanken. "Alles Kopfsache", ist der Gespannbauer überzeugt. Solange er es gesundheitlich machen kann, will der gebürtige Walkertshofener seiner Passion treu bleiben: dem Bauen und Montieren von Seitenwagen für Motorräder.