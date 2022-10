Die Mickhauser Theaterspieler starten in die neue Saison

Ein "Herrenabend mit Hindernissen" ist ab 29. Oktober im Schlosshofsaal Mickhausen zu sehen. Neun Vorstellungen sind geplant.

Auch wenn es bis zur Premiere Ende Oktober noch einige Tage hin sind: Bei der Theatergruppe Mickhausen laufen nach der zweijährigen Corona-Zwangspause die Vorbereitungen für die neue Bühnensaison bereits auf Hochtouren.

Gespielt wird im örtlichen Schlosshofsaal heuer das Lustspiel "Herrenabend mit Hindernissen" von Erfolgsautorin Beate Irmisch. Nach den ersten Wochen auf der Probenbühne in der ehemaligen Schule sind die neun Mitwirkenden um ihren Spielleiter Gerhard Gollwitzer inzwischen auf die Bühne im Schlosshofsaal umgezogen, wo sich am Samstag, 29. Oktober, der Premierenvorhang heben wird.

Premiere der Theatergruppe Mickhausen ist am 29. Oktober

Die Handlung des turbulenten Dreiakters hat’s in sich: Was war doch der gute Willi Brösel in jungen Jahren für ein Draufgänger, bevor er der herrschsüchtigen Erika in die Hände fiel! Seit 25 Jahren ist er jetzt mit ihr verheiratet und nichts erinnert mehr an den Tausendsassa von damals. Doch es naht ein Lichtblick: Erika muss nach einer Hüftgelenk-Operation für einige Wochen zur Kur. Endlich will der liebe Willi mit seinem Kumpel Eberhard die Gunst der Stunde nutzen, um wieder ein Stück Freiheit zu genießen – wie damals in ihrer besten Sturm- und Drangzeit.

Doch weil die resolute Erika ihren Willi und seine Pläne genau durchschaut, hat sie für die Zeit ihrer Abwesenheit bereits Vorkehrungen getroffen, ihrem Göttergatten mithilfe ihrer Nachbarin und besten Freundin Hilde ordentlich die Suppe zu versalzen. In weiser Voraussicht beauftragt sie Hilde, ihre Nachbarin und beste Freundin, sich während ihres Kuraufenthaltes um den Strohwitwer zu kümmern. Doch leider macht sie damit den Bock zum Gärtner. Denn Hilde, im Ort als eiserne Jungfrau bekannt, hat schon lange ein Auge auf den guten Willi geworfen, der seinerseits doch "nur ein bisschen Spaß" haben möchte …

Zum Ensemble der Staudenbühne zählen Silvia Ramminger, Karina Wiedemann, Julia Ramminger, Carola Maier, Franziska Biechele und Georg Reiter. Ihr Debüt auf den Bühnenbrettern geben Stefan Maier, Simon Reiter und Frank Schrettle. Ebenfalls neu im Ensemble ist Souffleuse Erika Maier.

Die Termine der Theatergruppe Mickhausen auf einen Blick

Samstag, 29. Oktober (Premiere), Sonntag, 30. Oktober, Montag, 31. Oktober, Dienstag, 1. November (Allerheiligen), Freitag, 4. November, Samstag, 5. November, Sonntag, 6. November, Freitag, 11. November, und Samstag, 12. November. Beginn im Schlosshofsaal ist jeweils um 19 Uhr, an den beiden Sonntagen und am Feiertag Allerheiligen bereits um 18 Uhr. Eintritt: sieben Euro auf nummerierten Plätzen. Vor Beginn und in den Pausen gibt’s Getränke und ein kleines Speisenangebot. Kartenvorbestellung ab sofort bei Familie Maier, Telefon 08204/9609199, Montag bis Freitag zwischen 18 und 20 Uhr. Alle Infos im Internet.