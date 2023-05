Eine musikalische Reise mit den Schmuttertaler Musikanten

Die Mickhauser Blaskapelle präsentiert beim Frühjahrskonzert ein buntes Repertoire ihres Könnens und ehrt zahlreiche Mitglieder.

Groß war der Andrang zum Frühjahrskonzert der Schmuttertaler Musikanten und die Zuhörer im Schlosshofsaal in Mickhausen wurden nicht enttäuscht: Unter der Leitung von Dirigent Philipp Ramminger begeisterten die 25 Musikerinnen und Musiker mit einem internationalen Musikfeuerwerk. Und bei diesem würdigen Rahmen wurden auch noch einige Musiker für ihre langjährige Treue, ihr Engagement und ihre Verdienste für die Blasmusik im Auftrag des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes geehrt.

Mit einer Urkunde und Ehrennadel wurden Christine Lechner, Philipp Müller, Magdalena Frey, Anja Köbler, Katharina Sohr und Julia Ramminger für 20 Jahre, Katharina Knöpfle und Andreas Kring für 25 Jahre und Stephan Knöpfle für 30 Jahre aktive Tätigkeit (von links) beim ASM ausgezeichnet. Georg Reiter (links) und ASM-Vorsitzender Herbert Klotz (rechts) freuten sich mit den Geehrten. Foto: Marcus Angele

Was hätte ins Ambiente des Schlosshofsaals besser gepasst als der schwungvolle Auftakt mit dem Sissi-Marsch, der zu Ehren der berühmten österreichischen Kaiserin Elisabeth von Timo Dellweg komponiert wurde? Die Schmuttertaler Musikanten fanden von Anfang an genau den richtigen Ton und variierten gekonnt zwischen ruhigen, sanften Tönen und Temperament. Mit Liebe zum Detail erklärte Moderator Norbert Demmel die Hintergründe und Geschichten zu jedem Stück und eröffnete die musikalische Europareise.

Dirigent Philipp Ramminger (links) und Zweite Vorsitzende Katharina Sohr (rechts) bedankten sich für ihre langjährige Arbeit in der Vorstandschaft bei Erich Müller, Silvia Ramminger, Daniela Biechele und Georg Reiter (von links) mit Geschenken und Urkunden. Foto: Marcus Angele

Zunächst ging es mit dem heiter-melancholischen "Russian Waltz" von Pavel Stanek ins Russland des 19. Jahrhunderts. Die folgende "Hochzeits-Ouvertüre" von Alfred Bösendorfer erzählte vom Festtag eines jungen Brautpaars an der Moldau. Kurz vor dem ersten Ehrungsblock zeigten die Schmuttertaler mit "Puppet on a String", dem Siegerlied des Grand Prix de la Chanson von 1967, noch einmal eine ganz andere Facette ihres Könnens. Schwungvoll ließen es die Musiker und Musikerinnen mit der Polka "Viva la Woodstock" krachen. Es ist allerdings eine Hommage an das "Blasmusik-Festival" im österreichischen Innviertel. Dort wird übrigens Dirigent und Bariton Philipp Ramminger am 1. Juli vor rund 50.000 Blasmusik-Fans mit der Gruppe Blech & Co auftreten. Angela Donderer wechselte im nächsten Stück von ihrer Querflöte zum Mikrofon und gab die bekannte Ballade "Gabriellas Song" aus dem schwedischen Film "Wie im Himmel" zum Besten, bevor es mit der "Musikantenlaune" in die Pause ging.

Für zehn-und 15-jähriges Engagement beim ASM wurden einige junge Musikerinnen und Musiker der Schmuttertaler Musikanten ausgezeichnet. Foto: Marcus Angele



In der zweiten Hälfte legten die Schmuttertaler abwechslungsreich mit dem "Mein Regiment"-Marsch, der Perger-Polka und dem Walzer "Mondschein an der Eger" gleich wieder richtig los. Angela Donderer und Norbert Demmel sangen danach einfühlsam den Walzer "Im schönen Prag". Thomas Leiter brillierte mit seinem Flügelhorn zum Erfolgshit "My Dream", der durch die Kärntner Blaskapelle Die Fegerländer bekannt geworden ist. Mit der böhmischen Polka "Eine letzte Runde" endete zwar das offizielle Programm, doch das begeisterte Publikum forderte natürlich noch eine Zugabe. Diese wurde mit der Amsel-Polka und schließlich passend zum Schluss mit "Guten Abend, gut' Nacht" in einer Polkaversion ebenfalls hervorragend erfüllt.

Peter Kooss (Zweiter von links) wurde für seine Verdienste für die Schmuttertaler Musikanten zum Ehrenmitglied ernannt. Mit ihm freuen sich Vorsitzender Georg Reiter (links), Zweite Vorsitzende Katharina Sohr und Dirigent Philipp Ramminger. Foto: Marcus Angele

ASM-Vertreter zeichnet verdiente Musiker aus

Bezirksvorsitzender Herbert Klotz ehrte an diesem Abend im Auftrag des Bezirks 13 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes zahlreiche Musiker und Vorstandsfunktionäre. Zunächst wurden 16 Musiker für ihr langjähriges Engagement von 10 bis 30 Jahren gewürdigt. Er freute sich, dass hier auch so viele junge Musiker der Blasmusik treu geblieben sind und dieses wichtige Kulturgut weitertragen. Besondere Ehrungen folgten im zweiten Block. Angela Donderer, Thomas Leiter, Silvia und Bernhard Ramminger halten seit 40 Jahren, Peter Kramer sogar seit 50 Jahren mit Begeisterung der Blasmusik die Treue.

Zusammen mit ASM-Bezirksvorsitzendem Herbert Klotz (rechts) durften die Vorsitzenden Katharina Sohr und Georg Reiter Peter Kramer für 50 Jahre sowie Bernhard und Silvia Ramminger, Thomas Leiter und Angela Donderer für 40 Jahre treue Mitgliedschaft beim ASM auszeichnen. Foto: Marcus Angele

Ausgezeichnete Mitglieder der Schmuttertaler Musikanten 1 / 10 Zurück Vorwärts 10 Jahre Petra Blessing (Altsaxofon), Patrizia Ramminger (Flügelhorn, Trompete), Simon Reiter (Schlagzeug, Posaune).

15 Jahre Franziska Biechele (Tenorhorn, Klarinette), Matthias Böck (Schlagzeug), Carola Maier (Klarinette), Sebastian Reiter (Tuba).

20 Jahre Magdalena Frey (Flügelhorn, Trompete), Anja Köbler (Tenorsaxofon), Christine Lechner (Querflöte), Phillip Müller (Posaune), Julia Ramminger (Klarinette, Saxofon), Katharina Sohr (Flügelhorn, Trompete).

25 Jahre Katharina Knöpfle (Trompete, Flügelhorn), Andreas Kring (Tenorhorn).

30 Jahre Stephan Knöpfle, Tenorhorn.

40 Jahre Angela Donderer (Querflöte, Gesang), Thomas Leiter (Flügelhorn), Silvia Ramminger (Trompete), Bernhard Ramminger (Tuba).

50 Jahre Peter Kramer (Klarinette, Tenorsaxofon, Dudelsack).

20 Jahre Dirigent Philipp Ramminger.

Funktionäre Daniela Biechele (13 Jahre Funktionär), Georg Reiter (15 Jahre 1. Vorsitzender), Erich Müller (25 Jahre Funktionär), Silvia Ramminger (30 Jahre Funktionär), Max Kleber (40 Jahre Funktionär).

Ehrenmitglied Peter Kooss.

Alle sind laut Vorsitzendem Georg Reiter gar nicht mehr aus den Reihen der Schmuttertaler wegzudenken. Dazu schwingt Philipp Ramminger bereits seit 20 Jahren den Dirigentenstab. Auch aktive und ehemalige Mitglieder des Vorstands erhielten von Herbert Klotz Ehrenurkunden. Unter großem Applaus wurde Peter Kooss für seine lange und unerschöpfliche Arbeit für den Verein zum Ehrenmitglied ernannt.