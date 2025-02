Eltern kritisieren Schulweg in Grimoldsried

Am westlichen Ortsrand von Grimoldsried - einem Ortsteil von Mickhausen - befindet sich die Konradshofer Straße. Drei Wohnhäuser und ein landwirtschaftliches Anwesen stehen dort. Allesamt von Familien mit Kindern bewohnt. Und die müssen mit den Bus zur Schule - doch die Haltestelle liegt in der Dorfmitte. Einen Gehweg gibt es in Grimoldsried nicht und der Seitenstreifen entlang der Straße ist stellenweise sehr schmal, unbefestigt und zum Teil zugewachsen. Regina Mayer sorgt sich daher um ihre und die Nachbarskinder.

